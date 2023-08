Niko Kovač je iz sjene napravio nešto čemu se cijeli nogometni svijet mora nakloniti

Autor: Bruno Herljević

Andy Warhol doista je bio majstor za sve. Bio je ikona pop-arta, zračio je pojavom, bio omiljen u visokom njujorškom društvu, ali uz to vješto je plovio biznis-vodama. Bio je uspješan poslovan čovjek i općenito, ovako, zagonetan lik. Andy Warhol iza sebe je ostavio niz umjetničkih djela, ali ostavio je i riječi koje sve do danas i dalje inspiriraju mnoge. Jedna njegova misao ovih dana, eto, baš ima smisla i to kada se promišlja o liku i djelima Nike Kovača.

“Biti dobar u poslu je najfascinantnija vrsta umjetnosti. Zarađivati ​​novac je umjetnost i raditi je umjetnost, a dobar posao je najbolja umjetnost”, filozofirao je to tako jednom prilikom Warhol, a ovakva analogija može se savršeno iskoristiti u kontekstu onoga što je Niko Kovač napravio, gotovo u potpunom mraku, protekle sezone, pa onda ako se gleda i šira slika, tijekom cijele klupske trenerske karijere.

Nešto se provuklo ispod radara

No, vratimo se malo par godina unazad. Kovač je napravio svoj probitak na scenu u Eintrachtu. Frankfurtskom klubu svi su u ožujku 2016. godine prognozirali ispadanje iz lige, a Kovač ne samo da ih je spasio, već ih je na kraju priče doveo do DFB-Pokala. Nagrada mu je bila prelazak u Bayern Munchen, a kako je Frankfurtom vladala velika euforija zbog trofeja, provuklo se ispod radara što je on uistinu napravio i ostavio klubu. No, do toga ćemo doći.





U Bayernu je uzeo dvije titule, Kup i Bundesligu, ali kao i mnogi njegovi prethodnici i pokazalo se nasljednici, nije mogao protiv labilne uprave i razmaženih zvijezda Bavaraca. Otkako je na vrlo ružan način napustio klupu minhenskog Bayerna, Niko Kovač, koji je nominalno i dalje ponajbolji hrvatski klupski trener, polako je počeo nestajati s medijske scene, a samim time i njegov rad po Hrvatima manje zanimljivim klubovima. U Bayernu je svaki njegov potez bio pod prismotrom i čekao mu se faux pas od prvog dana. Njemački mediji, navijači, kauč-analitičari s društvenih mreža pa na kraju i sami igrači, radili su circle jerk nad svakom svojom uvredom, spačkom i omalovažavanjem Kovačevih metoda i poteza. I tako iz tjedna u tjedan, dok nije odmaglio s Allianz Arene.

Jackpot

Da mu je bilo lako i drugdje, nije. U Monacu je sve bilo OK dok je ekipa mogla pratiti njegov tempo, i dok njegov specifičan pristup i filozofija, kao, nisu uzeli danak. Otkaz u Monacu bio je podosta šokantan jer je klub ostvarivao sjajne rezultate, ali navodno, eto, s Kovačem nisu mogli raditi. A onda se prije godinu dana vratio kući, u Njemačku, u tada očajni Wolfsburg koji je sezonu okončao na 12. mjestu i igračkim kadrom s kojima su im mnogi prognozirali borbu za opstanak, a ne napad mjesta koja vode u Europu. Uz to, Kovač se svjesno upustio u rad s upravom s kojom gotovo nitko nema petlje raditi. I to uglavnom iz vrlo negativnih razloga.

Elem, prevrtimo priču u sadašnjost. Što šira javnost zna o prošlo sezoni Wolfsburga i radu Nike Kovača? Nešto malo? Gotovo ništa? Završio je na osmom mjestu Bundeslige i nedostajala su mu tek dva boda do šestog mjesta. Kovač, ovako naizgled, nije napravio iskorak kojem su se u klubu nadali, ali prije nekoliko dana Vukovima je stigla potvrda da su s Kovačem dobili na jackpotu.

Dvojica igrača za 80 milijuna

Tottenham je ovih dana kompletirao transfer Mickyja van de Vena za 50 milijuna eura, odnosno 40 plus razne bonuse koji se mogu popeti do 50. Imajte na umu da ga je kupio najškrtiji među svim nogometnim voždovima, Daniel Levy. A imajte na umu i ovo. Mickey van de Ven je prošle godine u ovo doba, kada ga je Kovač preuzeo koštao samo četiri milijuna eura.

Ajmo dalje. Wolfsburgu ovo nije bio jedini “megatransfer” ovoga ljeta. Nešto ranije prodali su Felixa Nmechu u Borussiju Dortmund za 30 milijuna eura. Znate li koliko je stasiti Nijemac vrijedio prije nego što je Kovač od njega napravio igračinu? U svibnju prošle godine Nmecha je koštao milijun eura. U nekoliko dana je prodajom dvojice igrača Kovač donio 80 milijuna eura Wolfsburgu. Spomenimo još i da je Patrick Wimmer do dolaska Kovača koštao osam milijuna eura, i sada vrijedi 18 milijuna eura. A ljetni prijelazni rok još nije ni završio.

Mala digresija. Wolfsburg je posljednji put ovako dobro zarađivao u sezonama 15/16 i 16/17, kada su za njih igrali, i bivali prodavani, tipovi poput Kevina De Bruyne, Ivana Perišića, Juliana Draxlera, Andrea Schurlea… Od tada su im izlazni transferi bili, kolokvijalno rečeno, srednja žalost.









U Monacu za udžbenike

Vratimo se na temu. Ovo što se s Kovačem i Wolfsburgom događa u transfer-roku nije baš nikakva novost. Događalo se to i ranije. U Monacu je pak napravio nešto što se može staviti u udžbenike. Aurelien Tchouameni vrijedio je svega 15 milijuna eura kada je Kovač došao u klub, Benoit Badiashile vrijedio je 18 milijuna, Axel Disasi sedam milijuna eura, Sofiane Diop tek 2.3 milijuna eura.

Prvi je prodan u Real Madrid za 80 milijuna eura. Drugi je prodan za 40 milijuna eura. Treći je prodan za 45 milijuna eura. Oba potonja završila su u Chelseaju. Diop je završio u Nici za 23 milijuna eura. Ali eto, Monaco baš nije znao kako izaći na kraj s njim i veliku im je štetu nanio.

Počelo je u Frankfurtu

Sjećate se Eintrachtovih zvijezda? Ante Rebića recimo? Rebić je u trenutku kada je Kovač došao u klub vrijedio manje od milijun eura. Kada je Kovač napuštao Frankfurt Hrvat je vrijedio 30 milijuna eura. Luka Jović bio je već proglašen propalim talentom, Kovač ga je digao iz mrtvih i na kraju je završio u Realu u transferu vrijednom 63 milijuna eura. Jović je prije Kovača vrijedio dva milijuna eura.









Za Sebastiana Hallera čuli su tada samo pasioniraniji pratitelji nizozemskog klupskog nogometa. Čovjek je do prelaska u Eintracht zabijao za Utrecht, i to ne sad Bog zna koliko golova po sezoni, ukupno 51 u 98 utakmica. Iz Eintrachta je nakon Kovača otišao za 50 milijuna eura u West Ham. Prije toga vrijedio je tek osam milijuna.

Biznismen i umjetnik

Ova priča o Kovaču provlači se ispod radara već godinama i nekako klubovima, kojima su solventnost i zdravi biznis u većini slučajeva ipak na prvom mjestu, uvijek promakne uvidjeti kakvu zapravo Kovač dodatnu vrijednost donosi. Nije realno da Wolfsburg napada Ligu prvaka, nije realno da Monaco osvaja Ligue 1 bez adekvatne popune kvalitetnim kadrom na svim pozicijama. Nije realno niti da Bayern svake sezone igra najbolji nogomet u ligi i igra finala Lige prvaka. Ali moglo je biti realno da, uz Kovačev dodir, svi oni generiraju suludu količinu novca, koja im je nasušno potrebna da bi, ako ništa, održali status quo.

Kovač je već tri puta dokazao da ima nos za nogometni biznis, da zna prepoznati igrače, da zna izvući iz njih optimum, da ih može profilirati pa na koncu i podići iz mrtvih. I samim time klubu donijeti lovu potrebnu za zdravo poslovanje, što je i esencija svakog biznisa.

Zaključimo ovako. Kovača ovih dana mnogi nazivaju mašinom za stvaranje novca, čudotvorcem, majstorom za stvaranje igrača, i on to sve uistinu jest, ali reći ćemo ovako. Kovač je svakako jedan od najelitnijih biznismena u ovom poslu. Kovač je od ovog posla napravio umjetnost i zbog toga mu se cijeli nogometni svijet može nakloniti.