Niko Kovač doživio udarac u utakmici s nokautiranim sucem, za druge Hrvate sretnije vijesti

Niko Kovač je pod sve većim pritiskom na klupi Wolfsburga, u Njemačkoj tamošnji Bild piše o sve većem gubitku povjerenja u klubu, a za nekadašnjeg hrvatskog izbornika stvari neće postati lakše nakon samo 1:1 kod kuće protiv Koelna, kluba iz opasne zone na ljestvici Bundeslige.

Susret 19. kola je za Kovačevu momčad donio tešku borbu. Koeln je vodio golom Faridea Alidoua u 38. minuti, a za Wolfsburg je izjednačio Kevin Paredes dvije minute kasnije. Pobjede domaćih ipak nije bilo, a za hrvatskog trenera je time došao novi težak udarac s obzirom na to da ligaške pobjede nema već četiri utakmice u nizu, s porazom od Bayerna i tri remija unatrag mjesec i 10-ak dana.

Wolfsburg je na 11. mjestu ljestvice, ima 22 osvojena boda, a u dolasku do domaćeg neriješenog rezultata protiv Koelna sudjelovao je i Lovro Majer. Hrvatski reprezentativac započeo je utakmicu i zamijenjen je 20-ak minuta do kraja, nakon što su već pala oba gola u ovom remiju.

Utakmica u Wolfsburgu imala je i neuobičajenu situaciju da jedan od pomoćnih sudaca nije mogao nastaviti svoj posao uz teren nakon što je pretrpio težak udarac loptom u glavu već u 14. minuti. Nastradao je pomoćni sudac Thorben Siwer nakon što je loptu izvan terena izbijao Koelnov bek Max Finkgrafe i napucao je baš Siwera, a ulogu pomoćnika je potom morao preuzeti četvrti sudac.

Novi četvrti sudac utakmice u Wolfsburgu je, pak, potom pronađen na tribinama, a kako je izgledao nokaut nesretnog pomoćnog suca u ranoj fazi susreta, zbog čega je morao biti zamijenjen nakon što mu je bila pružena pomoć na terenu, pogledajte – OVDJE.

Za Niku Kovača i Lovru Majera nije bilo sreće s obzirom na samo remi kod kuće, no za drugu dvojicu Hrvata je subotnji program u Bundesligi ipak bio veseliji. Andrej Kramarić bio je strijelac za Hoffenheim u remiju, dok je 18-godišnji Lovro Zvonarek ubilježio svoj prvi nastup u prvoj momčadi Bayerna u pobjedi s 3:2 u Augsburgu.

Andrej Kramarić scored a goal from the spot in a 1-1 draw against Heidenheim.









That was his 7th goal for Hoffenheim in the Bundesliga this season, 9th across all competitions. 🚨 pic.twitter.com/Ej1KqXvAu1

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) January 27, 2024