Nakon što se taj transfer dugo ‘kuhao’, poznati novinar Fabrizio Romano objavio je da je pao dogovor o dolasku Lovre Majera u Wolfsburg čiji je trener nekadašnji hrvatski izbornik Niko Kovač.

Kako je objavio najpoznatiji svjetski ekspert za transfere, Majer napušta Rennes, a Wolfsburg za dovođenje 25-godišnjeg hrvatskog reprezentativca plaća odštetu na pragu svoje klupske rekordne. Riječ je o iznosu od 30 milijuna eura, uz dodatne bonuse koji mogu dosegnuti pet milijuna eura, a tu je i 15 posto od potencijalnog budućeg transfera 25-godišnjeg Vatrenog u drugi klub. Taj postotak pripao bi Rennesu s kojim je Majer imao ugovor do ljeta 2027.

Po objavljenom iznosu, radi se o drugom najvećem transferu u Wolfsburgovoj klupskoj povijesti.

Excl: Lovro Majer to Wolfsburg, here we go! Deal completed with Rennes — it’s €30m fixed fee, €5m add-ons and also sell on clause 🚨🟢🇭🇷 #Wolfsburg

Sell-on worth 15% of future sale.

Medical booked and deal done, 2nd most expensive signing in Wolfsburg history. pic.twitter.com/6g86plnKOD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023