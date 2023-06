Nikad bolje navijanje Hrvatska nije imala! Samo jedan čovjek zaslužan je za ovo ludilo, ujedinio je državu!

Autor: Ivan Lukač

Teza da je Hrvatska sportska nacija jedna je od najvećih gluposti koja je zavladala među ljudima. Mi Hrvati ne volimo sport, mi volimo uspjeh, a primjeri su naše reprezentacije.

Činjenica je da smo izrazito domoljubna nacija (u kontekstu navijanja, ne zadiremo u politiku) pa tako kad dođe okupljanje reprezentacije nastaje pravo ludilo, naročito kada se radi o nogometu. Jer nogomet je prva igra svih nas, a samim time prva ljubav i vrlo malo nam treba da se zapali euforija. Ova koja sada traje gori već 5 godina.

Jer sjetimo se prije Dalića nije bilo sve tako bajno. Razno razni ljudi su se motali oko saveza pa u mandatu Igora Štimca nije bilo prevelike euforije oko reprezentacije. Svo sivilo tada se okomilo na tu ekipu pa i loši rezultati, a dašak euforije osjetili smo tek u susretima protiv Srbije. Štimac je bivši, Kovač je sadašnji. Srušili smo Island otišli na Mundijal u Brazil kojeg otvaramo protiv domaćina pred očima cijelog svijeta. Uspjeh je tu, evo i euforije.





Dalićeva inteligencija

No sivilo oko saveza postalo je crnilo kada je na San Siru prekinuta utakmica, a uz sve to i ona svastika na Poljudu. S juga su dolazili povici “sve izgubili dabogda.” Daleko je sve bilo od zajedništva. Stadioni su bili polupuni, ali nije bilo one prave euforije. I kada smo ionako već dodatno podijeljeni netko se sjetio na klupu postaviti Antu Čačića. Iz saveza više nije dolazio dim nego vatra koja je gutala sve što ima veze s euforijom u reprezentaciji.

Tako su vatreni na EURO 2016. otišli bez velikih očekivanja, ali onda eksplozija. B postava srušila je moćnu Španjolsku i u Hrvatskoj Hrvatska je opet bila u modi. Novi uspjeh donio je euforiju koju je Portugal ugasio. I koja je bila ugašena sve do Argentine.

Jer budimo realni ni na taj Mundijal u Rusiji naši nisu otišli s hvalama od strane navijača i medija, ali Dalić je bio dovoljno pametan i stručan da okupi ekipu oko sebe i da im vjeru da mogu uspjeti, a kada su srušili Argentinu i osigurali prolazak skupine vjerovala je cijela Hrvatska i vjeruje i danas. Govore nam to i tribine. One domaće ili gostujuće. Daleko je to još od onog pravog navijanja, ali ono na De Kuipu sinoć ostavilo je sve bez teksta. Možda i najbolje izdanje navijača na tribini otkada je Hrvatske. Još jedna medalja za Dalića.

Taj uspjeh vratio je navijače na tribine, vjeru da je konačno došlo do promjena. Zlatko Dalić kupio je naciju izjavama o zajedništvu, poniznosti i karakteru te hrvatsvu. Govorio je to jer je znao da ti dečki koje vodi rade baš to i zato im nacija sada i vjeruje. I dok god su uspješni će im vjerovati, ali i kada stane ova zlatna generacija ova ekipa je odgojila veliki broj naraštaja koji su rasli u zajedništvu i samim time uvijek će i navijati za Hrvatsku. Galvanizirao je naciju kako bi rekao njegov pokojni mentor Ćiro Blažević.

Hrvatska voli svoju reprezentaciju više nego ikada jer nikad nisu bili uspješniji, ali i nikad nisu igrali većim srcem, a navijače ne možete lagati. Rukomet, košaraka, vaterpolo su sportovi koje nacija voli radi uspjeha. Da je suprotno i da volimo sport ne bi tribine nacionalnih liga zjapile prazne.

Nogomet je specifičan i drugačiji, ali ni kod njega nismo uvijek osjećali euforiju, ali Dalić je napravio baš to da ne znam što se mora dogoditi da nacija ponovno sa sumnjom i bez osjećaja gleda Hrvatsku. To je ujedno i najveća pobjeda ove ekipe i važnija od trofeja.