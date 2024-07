Nijemci u nevjerici zbog Barcelonine ponude za Danija Olma: Dinamu se ovo isto neće svidjeti

Vruća priča ovog ljetnog mercata je bivši igrač Dinama iz Zagreba i trenutni RB Leipziga Dani Olmo, koji je oduševio i na Europskom prvenstvu u Njemačkoj u redovima novog prvaka Starog kontinenta Španjolsku.

Barcelona već neko vrijeme želi vratiti Olma na Camp Nou, odakle je otišao još ka 16-godišnjak, ali cijena njegovog transfera je okruglih 60 milijuna eura i Red Bull Leipzig nema namjeru ići ispod te cifre.

No Barca ima problema s financijama i kako još pikiraju i Williamsa i Atletica, odlučili su poslati službenu ponudu za Olma Nijemcima, kojima se nije nimalo svidio prijedlog katalonskog velikana.

🚨 Man City have made an offer to sign Dani Olmo.

Barcelona are also pushing for the player and his preference is the Spanish club.

Barça must sell before they can recruit.

(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/f6flcmh6Ds









— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 25, 2024