Nijemci se raspisali o Bjeličinom ‘velikom skandalu’, odbio se ispričati zvijezdi koju je udario

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Incident u kojem je sudjelovao Nenad Bjelica u utakmici između Bayerna i Union Berlina obilježio je odgođenu utakmicu 13. kola Bundeslige. Nemile scene dogodile su se u 74. minuti susreta kada je hrvatski stručnjak, bivši trener Dinama i Osijeka uhvatio za vrat Bayernovog igrača Leroya Sanea. Incident možete pogledati OVDJE.

Bjelica je za incident kažnjen crvenim kartonom, Sane žutim. A hrvatski stručnjak se niti nakon isključenja nije smirio, te se nastavio svađati s navijačima dok su ga redari udaljavali s terena.

Dakako, ovakav događaj nije prošao nezapaženo u njemačkim medijima. Bild je tako izvjestio o “velikom skandalu”, a portal 90min “o neukusnom činu hrvatskog stručnjaka kojim je napravio medvjeđu uslugu momčadi.”

Reakcije Bjelice i Tuchela

“Odgurnuo me u mom prostoru i reagirao sam. To je nedopustivo i nisam reagirao kako bi trener trebao reagirati. Jasno mi je zašto sam dobio crveni karton. Bio sam još ljut zbog mogućeg jedanaesterca za nas prije toga”, rekao je Bjelica nakon utakmice. U razgovoru za Kicker koji piše kako je “Bjelica izgubio živce” Hrvat je objasnio kako se ispričao, ali svojim igračima, ne Saneu koji ga je isprovocirao: “Došao me provocirati u mojem prostoru.”

Ono zbog čega je Bjelica bio frustriran od ranije je situacija iz 72. minute kada je Kevin Behrens srušen u kaznenom prostoru. VAR se nije oglasio u tom slučaju, što je Bjelici bilo neshvatljivo, a dvije minute kasnije došlo je do incidenta s Saneom.

Nakon utakmice za komentar incidenta je upitan i Thomas Tuchel, trener Bayerna. “Teško ga je braniti nakon onoga što je napravio, ali bolje da sada ne pričam o tome”, diplomatski je komentirao Bjelica koji će definitivno propustiti sljedeću utakmicu protiv Darmstadta, a prijeti mu i žešća kazna.