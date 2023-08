Nijemci plaćaju puno za Hrvata, Olić pričao o situaciji s Vatrenima: ‘Ima razlog da ne počinje tako često’

Nakon što se u francuskom Rennesu dogodio zastoj, Lovro Majer rješenje traži drugdje, s informacijama da karijeru nastavlja u Wolfsburgu kojem je na klupi Niko Kovač. Za 25-godišnjeg hrvatskog reprezentativca bi to bio novi izazov, a kako je objavio Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, Wolfsburg bi za Majerovo dovođenje trebao izdvojiti puno novca.

Poznati talijanski novinar spomenuo je odštetu od 30 milijuna eura koja bi pripala Rennesu, bili bi tu i dodatni bonusi koji mogu dosegnuti pet milijuna eura, a s obzirom na to, Majera bi pratila i velika očekivanja u novoj sredini.

Excl: Lovro Majer to Wolfsburg, here we go! Deal completed with Rennes — it’s €30m fixed fee, €5m add-ons and also sell on clause 🚨🟢🇭🇷 #Wolfsburg





Sell-on worth 15% of future sale.

Medical booked and deal done, 2nd most expensive signing in Wolfsburg history. pic.twitter.com/6g86plnKOD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023