Nijemci objavili senzaciju: ‘Joško Gvardiol sigurno odlazi u City i ruši rekord’

Situacija oko Joška Gvardiola postaje sve napetija, Manchester City želi Vatrenog do kraja ljeta, ali RB Leipzig ne spušta svoj zahtjev ispod 100 milijuna eura.

Situaciju oko Gvardiola pomno prate i u Njemačkoj pa je Bild siguran kako će Joško ovo ljeto napustiti Leipzig i postati najplaćeniji branič na svijetu.

“City trenutno nudi 90 milijuna eura plus neke prilično nerealne bonuse. Leipzig ne pristaje na manje od 100 milijuna eura, ali će na kraju Gvardiol sigurno završiti u Cityju ovog ljeta”, plasirao je senzaciju Bild.

