NIJEMCI NISU IMALI ŠANSE: Odabrao Hrvatsku i već dobio prvi poziv među mlade Vatrene

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Mladi nogometaš 19-godišnji Igor Matanović, koji je rođen u Njemačkoj, odlučio je ne nastupati za Elf iako je prošao skoro sve njihove mlađe selekcije, već se odlučio igrati za Hrvatsku.

Tako je danas Hrvatski nogometni savez objavio kako je okrenuo postupak pred Međunarodnim nogometnim savezom (FIFA) zbog promjene nogometnog državljanstva Igora Matanovića, odnosno stjecanja prava nastupa tog igrača za Hrvatsku.

Matanović je rođen u Hamburgu, odakle su iz Banja Luke izbjegli njegovi roditelji, te je nastupao za mlađe uzraste Njemačke od U-17 do U-19, no on je s obitelji, nakon razgovora s ljudima iz HNS-a, donio odluku da želi nastupati za hrvatsku reprezentaciju.





Dobio poziv

Izbornik hrvatske U21 reprezentacije Igor Bišćan pozvao ga je već za utakmice protiv Norveške i Estonije, koje će se igrati početkom lipnja, a Bišćan ima samo riječi hvale za novog mladog Vatrenog.

“Igora smatramo zaista velikim potencijalom te nas iznimno raduje njegova odluka da želi predstavljati Hrvatsku. To nije bila laka odluka mladiću koji je odrastao u Njemačkoj, ali uložili smo zaista puno truda kako bismo pokazali Igoru i njegovoj obitelji koliko nam je stalo do njega. Uvjeren sam da će se odluka pokazati ispravna i da će njegovi nastupi u hrvatskom dresu donijeti puno veselja i nama, ali i njemu i obitelji koja diše za Hrvatsku”, rekao je Bišćan, a Stipe Pletikosa je izrazio nadu kako će pravna procedura biti brzo završena:

“Ne možemo znati kada će FIFA riješiti predmet jer ne postoji obvezni rok, ali prema dosadašnjoj praksi vjerujemo i nadamo se da bi to moglo biti do okupljanja mlade reprezentacije, zbog čega je Matanović na popisu naše U-21 reprezentacije za utakmice s Estonijom i Norveškom. U svakom slučaju nadamo se pozitivnom raspletu slučaja jer vjerujemo da su argumenti na našoj strani”, rekao je tehnički direktor HNS-a.

Mladi napadač Igor Matanović s obitelji je donio odluku da u budućnosti želi nastupati za hrvatsku reprezentaciju! 🇭🇷❤️‍🔥 HNS je pripremio opsežnu dokumentaciju i pokrenuo postupak pred Fifom radi promjene nogometnog državljanstva i stjecanja prava nastupa za Hrvatsku.#Obitelj pic.twitter.com/tUImWGaqut





— HNS (@HNS_CFF) May 18, 2022