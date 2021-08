NIJE ZAIGRAO JOŠ NI MINUTE, A POGLEDAJTE ŠTO NJEGOV DOLAZAK ZNAČI: Messi nije ni dirnuo loptu, već je ostavio trag u Parizu!

Lionel Messi napustio je Barcelonu nakon 21 godine te potpisao s Paris Saint-Germainom. Argentinac je na čuđenje mnogih otišao iz Barcelone, od koje se oprostio u suzama.

Sada je stigao u Francusku gdje će započeti novi korak u karijeri. Uz Neymara i Mbappea trebao bi činiti najubojitiji napad u svjetskom nogometu, a naravno, glavni cilj je osvajanje Lige prvaka.

A što znači dolazak Messija za Parižane može se vidjeti po prodaji njegovih dresova.

Naime, Messijevi dresovi na službenoj stranici PSG-a bili su rasprodani u nekoliko sekundi! Riječ je bilo o 250 tisuća dresova, što domaćih, što gostujućoh garnitura.

Messi’s number 30 shirt was put on sale at 10 pm last night and sold out at 10.01 pm last night. Messi is huge!

— BeksFCB (@Joshua_Ubeku) August 11, 2021