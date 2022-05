NIJE SUPERLIGA ALI… Ovo su smislili iz UEFA-e, manji klubovi teško do Lige prvaka

Nakon dugog vijećanja i sastančarenja, a poslije uspješnog odbijanja napada najbogatijih europskih klubova u osnivanju njihove Super lige, UEFA je došla do modela u kojem će se igrati Liga prvaka u sezoni 2024/25.

Kako se i najavljivalo elitno natjecanje pod okriljem krovne europske nogometne kuće povećat će se s 32 na 36 klubova, a ta četiri mjesta idu klubovima iz najjačih Europskih liga, mada je moguće i pokoje iznenađenje.

Tako jedno mjesto će pripasti petoj ligi na UEFA-inoj ljestvici, koje već godinama drži Francuska, mada je Portugal blizu, a jedno ide za takozvani “put prvaka” u kojem se nalazio i Dinamo kao prvak Hrvatske.

Raspodjela među najvećima

Prijedlog za preostala dva mjesta bio je da se dodijeli klubovima s najvišim koeficijentom, a koji nisu izborili Ligu prvaka kroz prvenstva, ali taj model naišao je na dosta prepreka pa je odbačen.

Tako će dva mjesta u Ligi prvaka dobiti lige s najvišim koeficijentom, ali ne na petogodišnjoj razni, što je praksa u UEFA-i, već na godišnjoj razini, pa bi primjerice da pravilo vrijedi ovu sezonu u Ligi prvaka nastup izborili peti iz Premiershipa i drugi iz Nizozemskog prvenstva, pošto su te dvije lige ove godine osvojile najviše bodova od svih liga.

Ipak ovaj uspjeh Nizozemske lige je rijetkost, pošto najviše bodova i na godišnjoj razini skupe klubovi iz liga Španjolske, Engleske, Italije i Njemačke.

