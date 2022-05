NIJE MU DUGO TREBALO NAKON RAZVODA: Brazzo se malo opustio na Mallorci, stigle kritike

Hasan Salihamidžić, popularni Brazzo, tek se nedavno razveo od dugogodišnje supruge Esther, no nije mu dugo trebalo da stane na noge, te je uhvaćen u provodu na Mallorci u lijepom društvu.

Naravno ništa ne prolazi ispod radara u Bavarskom Hollywoodu, pa je tako izlet Brazze na otok komentirao legendarni igrač Bayerna Lothar Matthäus, koji je optužio Hasana kako je iskoristio klub.

Salihamidžić je u petak otišao za Mallorcu, a svoj put obrazložio je profesionalnim obavezama, pošto se tamo trebao sastati s nekoliko nogometnih menadžera, među ostalim Bezemera i Ramadanijem, koji zastupa veliku ovogodišnju želju Bavaraca Sanea.





“Prvo je ekipa bila na Ibizi nakon grozne utakmice protiv Mainza, a sad se sportski direktor fotografira u noćnim satima na plesnom podiju u diskoteci na Mallorci. Nažalost, opet je to ispalo potpuno pogrešno”, rekao je Matthäus, koji je već par puta bio u sukobu sa Salihamidžićem koji mu je odgovorio:

“Naravno da Lothar mora nešto reći. Ipak je on stručnjak. Stvarno me ne zanima što on priča. Mi čvrsto stojimo uz svoje igrače, a za Lothara me nije briga”, rekao je Brazzo.

