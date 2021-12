‘NIJE MOGAO DISATI, NE ZNAM ŠTO SE DOGODILO’: Nova dramatična scena na nogometnom terenu

Manchester United je u 16. kolu Premier lige u gostima savladao Norwich City rezultatom 0:1.

Cristiano Ronaldo u 75. minuti realizira jedanaesterac te postavlja, kako se ispostavilo, konačan rezultat. No, minutu prije Portugalčevog pogotka, odvila se jedna, pomalo zabrinjavajuća scena.

Naime, švedski branič Victor Lindelof se počeo dodirivati po prsima, činilo se da je ostao bez daha te je primio žurni medicinski tretman.

Lindelofa je pregledao klupski liječnik Steve McNally, a poslije utakmice je trener Uniteda, Ralf Ragnick izjavio kako je s 27-godišnjakom sve u redu.

Victor Lindelof comes off the field after a non-contact chest injury.

Probably just another coincidence though. pic.twitter.com/uP3K6nvIb9

— Dr Bitcoin MD (@DrBitcoinMD) December 11, 2021