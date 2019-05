NIJE MORALNO DNO, VEĆ TALOG: Za vrijeme sprovoda Dinamove legende Zlatka Škorića provalnici u njegovom stanu

Ma, iako ne vjerujemo, istina je i to najgora što može biti. Dok su se obitelj, prijatelji, djelatnici i bivši igrači Dinama na Mirogoju opraštali od nogometnog velikana Zlatka Škorića, jedna ili više nepoznatih osoba provalila je u stan pokojnika.

Vijest o provali na svom je Facebook profilu objavio Zlatkov sin, Dominik Škorić te zamolio ljude za pomoć da se drski lopov nađe.

Besrmno i užasavajuće djeluje ovaj čin, pomno planiran i izveden. To je ne samo moralno dno, već i talog. Dugo nismo došli do takve vijest koja nas oneraspoložuje.

Nadamo se, tek, da će policija pronaći aktere ove gnjusne radnje i sud primjereno, najteže kazniti.