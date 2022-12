‘NIJE ISTINA ŠTO SE PIŠE’ Evo koliko milijuna treba dati za Gvardiola, ‘isplivao’ i drugi Hrvat

Joško Gvardiol je zbog svojih odličnih predstava na Svjetskom prvenstvu u Katru privukao pozornost nogometnih zaljubljenika, uključujući i one koji su ranije bili manje upoznati s kvalitetom 20-godišnjeg hrvatskog stopera. Nije novost koliko Gvardiol vrijedi s obzirom na to da je već bio u više odabira u društvu najboljih mladih svjetskih nogometaša, a već se spominjao i bogati transfer koji bi napunio blagajnu RB Leipziga, njegovog sadašnjeg kluba.

O tome što čeka Gvardiola se ovih dana izjasnio Fabrizio Romano, poznati talijanski novinar, pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu. Romano je objavio da 20-godišnji Vatreni ostaje ‘na meti’ londonskog Chelseaja, o čemu se već puno pisalo i ranije, a donio je opovrgavanje jedne informacije koja se povezuje s Gvardiolovim ugovorom s Leipzigom.

“U utrci za Gvardiola je sve još uvijek otvoreno. Imat će veliki transfer u 2023., Chelsea na tome još radi, ali ima i drugih zainteresiranih klubova. Tu još nije gotovo, za razliku od situacije s Nkunkuom”, piše Romano, spominjući već postignuti dogovor RB Leipziga i Chelseaja o transferu 25-godišnjeg francuskog napadača Christophera Nkunkua iz njemačkog u londonski klub.

“Rečeno mi je da klauzula za puštanje nije u iznosu od 45 milijuna eura”, dodaje Romano u svojem ‘tvitu’ koji opisuje da nije istina sve što se spominje u priči o odlasku hrvatskog reprezentativca u neku novu sredinu.

Joško Gvardiol race, still open. He will get big transfer in 2023 — Chelsea are still working on the deal but there are other clubs interested, it’s not done yet… as Nkunku is. 🚨🇭🇷 #transfers

Been told release clause is not worth €45m.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2022