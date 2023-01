NIJE ČUDO DA SE VODI RAT OKO DINAMA: Nećete vjerovati koliko su zaradili u zadnjih pola godine od transfera

I dok traje borba oko toga tko će upravljati Dinamom, klub na poslovnom planu radi prava čuda i blagajna modrih puni se kao da nema sutra.

Tako je s prodajom Mislava Oršića Dinamo u zadnjih šest mjeseci prihodovao od transfera više od 20 milijuna eura, a zimski mercato još nije ni počeo.

Kako smo već danas pisali Oršiće i Dinamo sve su danas dogovorili s Premierligašem Southamptonom i modri će od ovog transfera utržiti između šest i osam milijuna eura, a još postoji mogućnost prodaje Livakovića, Petkovića i Josipa Šutala.

🚨#SaintsFC have agreed a deal to sign Mislav Orsic from Dinamo Zagreb and is close to being completed.

Initial fee worth around £6m, with club keen to bring players in quickly. Orsic is over 27 but Nathan Jones wants experience.

Story @TheAthleticFC https://t.co/bvcHUzmNq4

— Jacob Tanswell (@J_Tanswell) January 5, 2023