NEZGODNA SITUACIJA ZA VATRENOG IZ INTERA: Pada mu cijena, a za sada se javio samo jedan klub

Prije samo godinu dana bio je hit u Europi i Mourinho ga je htio dovestio za 50 milijuna eura u Manchester United, a danas je situacija nešto nepovoljnija za krilnog napadača Intera i hrvatske reprezentacije, Ivana Perišića.

Prema pisanju talijanskog Calciomercata, Inter razmišlja o prodaji Ivana Peršića, ali ovaj put prodali bi ga za znatno manju cijenu nego prije godinu dana.

Činjenica je, Hrvat više nije onako ubojit kao prije, u novoj sezoni zabio je samo dva gola u 16 utakmica, pa Inter za njega traži 34 milijuna eura. Iznenđujuće je to mala cifra, s obzirom na to da je Perišić službeno procijenjen na 45 milijuna eura, ali Inter je navodno pritisnut zbog kršenja Financijskog fair playa pa do ljeta mora nekako namaknuti 50 milijuna eura profita.

Tražiti više od 50 milijuna eura, kao što su to radili prošle sezone, bilo bi suludo, a kako ni Perišić nije u nekoj formi nemaju niti neku prednost u pregovorima. Za sada nije definirano traži li tko Perišića, a može se samo nadati da je Manchester United i dalje spreman na transfer.