Nezapamćena tragedija nakon velike utakmice

Jedna od najvećih utakmica u povijesti nogometa sigurno je finale nadaleko poznate Cope Libertadores, koje su prošlu subotu odigrali argentinska Boca Juniors i Fluminense.

U finalu ovaj put je pobjednik bio Fluminense, koji je pobijedio Boca Juniors s 2:1, a poraz je jako teško pao jednom navijaču argentinskog kluba.

Kako se saznaje, mladić je bio jako pogođen porazom njegove ljubljene Boce, ali nitko nije očekivao kako će zbog poraza kluba odlučiti si oduzeti život.

Očajna majka

Tužne vijesti donosi i ‘Marca’, koja je izjavila da se mladić osjećao jako loše, bio je tužan, izjavio je kako mu je Boca najvažnija stvar u životu i onda si je oduzeo život.

🚨 🇧🇷 Boca Juniors fan commits suicide after losing the Copa Libertadores Final. 😳

The young man’s mother recounted the sad event on television: “Boca is garbage. They killed my son, my son killed himself because of them. Now I don’t have it and there is no player, nor anyone… pic.twitter.com/encMaRtvQ3

— Football Talk (@FootballTalkHQ) November 6, 2023