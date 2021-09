NEVJEROJATNO ŠTO JE USPIO, VEĆ IMAMO PROMAŠAJ SEZONE! Sam ispred praznog gola poslao loptu nebo pod oblake!

Liga prvaka je počela, a prvi dan gledatelji su bili počašćeni utakmicom Bayerna i Barcelone u kojem su Nijemci izdominirali katalonce. Iako je sezona tek počela, imamo i najveći promašaj ovogodišnje Lige prvaka.

Na utakmici Seville i Red Bull Salzburga, koja je protekla u znaku Hrvata i kaznenih udaraca, vidjeli smo i promašaj godine. U Španjolskoj smo vidjeli utakmicu s čak četiri dosuđena kaznena udarca te dva iskorištena.

Nakon utakmice je i naš Ivan Rakitić kritizirao suce, a ono što je promašio Salzburgov Oumar Soletl pamtit će se mjesecima.

Sevilla je u drugom poluvremenu igrala s igračem manje, točnije isključen je bio Marokanac El Nesyri, dok smo u 57. minuti vidjeli najveći promašaj sezone u režiji defenzivca Red Bulla Oumara Soleta.

Solet je nakon kornera ostao sam pred golom, koji je bio potpuno prazan, a Francuz je loptu poslao visoko iznad gola.

— The Old Onion Bag (@TheOldOnionBag_) September 14, 2021

Utakmica je završila 1:1, a strijelci su bili Ivan Rakitić i Luka Sučić, obojica iz kaznenih udaraca.

🇭🇷🆚🇭🇷@SevillaFC 1 – 1 @RedBullSalzburg

🅿️✅ Luka Sučić 21′

🅿️ ❌ Luka Sučić 37′

🅿️✅ Ivan Rakitić 42′

🔥 Two #Croatia midfielders score from the spot on the @ChampionsLeague opening day! 👏#BeProud #UCL pic.twitter.com/KhnsLBUkbx









— HNS (@HNS_CFF) September 14, 2021