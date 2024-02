Nevjerojatno što je talijanski klub napravio udovici velikog Srbina

Autor: Dnevno GIŠ

Prije nešto malo više od dvije godine bitku protiv zloćudne leukemije izgubio je legendarni srpski nogometaš rođen u Vukovaru Siniša Mihajlović, koji je zapravo do zadnjeg trenutka bio trener talijanskog prvoligaša Bologne.

Siniša je Bolognu vodio u dva navrata, prvi puta od 2008. do 2009. godine, što mu je i bio prvi samostalni trenerski posao, da bi zatim klub preuzeo 2019. godine i u njemu bio do smrti.

Mihajlović i Bologna imali su poseban odnos, navijači su bili uz Sinišu oba puta kada mu je dijagnosticirana leukemija, pjevali su mu pod prozorom bolnice, a sada je Sinišina udovica Arianna Rapaccioni otkrila kako se Bologna ponijela prema njoj, nakon smrti njezinog supruga.

Il Bologna che sogna l’Europa, la Lazio che ha appena battuto il Bayern Monaco: domenica le due squadre si sfideranno in campionato in quella che una partita d’alta classifica con un significato speciale, in ricordo di Siniša Mihajlović, scomparso il 16 dicembre 2022 a causa… pic.twitter.com/KAsAm9e0JH — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) February 16, 2024

Ispoštovali sve









“Bologna je isplaćivala plaću mog muža do posljednjeg dana, dok mu nije istekao ugovor u lipnja 2023. godine. To je nevjerojatna gesta koja mi je dala sigurnost u trenutcima konfuzije. Predsjednik Saputto, Bergaminni, Fenuci, Marcetti, Di Vaio… Nitko me nije zaboravio i to je poseban klub i poseban grad”, otkrila je sada Arianna u intervjuu za Il Messaggero, a sve nakon utakmice između Bologne i Lazia, dva kluba koji su obilježili njegovu igračku i trenersku karijeru u Seri A.

“Ovo je meč za Sinišu! Vratit ću se na stadion i približiti nogometu od kojeg sam se distancirala. Mojim sinovima je isto stalo, oni su zagriženi navijači “nebesko-plavih”. Bolonga je poseban grad koji je našao mjesta u našim srcima čak i prije njegove bolesti. A tijekom puta patnje to je postala vječna ljubav.

Zbog dana u bolnici, zbog patnje na treninzima… Sve smo to dijelili sa sjajnim ljudima. Ali navijači Lazia su isto posebni, oni mi nikada nisu dali da se osjetim usamljeno. Voljeli su Sinišu kao i navijači Bologne, da budemo jasni. To su bile dvije jako posebne sredine”, izjavikla je supruga Siniše Mihajlovića.