NEVJEROJATAN GAF DINAMA! Ovaj propust zgrozit će sve navijače Modrih

Osim dobre sezone Dinamo nije izgubio status kluba u kojem se događaju nevjerojatne stvari. Pa se tako prije utakmice protiv Intera zaboravilo odati počast, minuta šutnje za legendarnog igrača kluba iz 1982. godine, člana čuvene šampionske generacije Ćire Blaževića koja je osvojila naslov nakon 24 godine čekanja- Dragana Bošnjaka. Jedan poznati odvjetnik zvao je klub, sa same utakmice, a spomenuo je taj gaf i sramotu i na društvenim mrežama. Pa se onda u nastvku utamice upriličila ta minuta šutnje, ali je sve ispalo jadno.

Mi smo odmah pomislili kako se to moglo dogoditi pokraj pomnog kroničara k i zaposlenika kluba Miroslava Tomaševića.Ne, nije on krivac, onje otišao u Vojvodinu na sam sprovod Bošnjaka, a kad njega nema kod ovih na vlasti nema ni Dinamove povijesti. Bošnjak i sve Dinamove legende to nisu zaslužile. Napose, Dragan Bošnjak koji je u Dinamo je stigao 1980. godine iz Vojvodine, a u klubu je ostao do konca 1983. godine. U tom periodu bio je standardni prvotimac, a upisao je 114 službenih nastupa i postigao četiri pogotka.

Osim naslova prvaka 1982., s Dinamom je osvojio kupove 1980. i 1983. godine. Nakon Dinama igrao je i u tadašnjem vinkovačkom Dinamu, portugalskom Figueresu te Spartaku iz Subotice.