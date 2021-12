NEVIĐENI SKANDAL U SRBIJI! Policija privela bivšeg Zvezdaša: ‘Govorio mi je da se napušim k***a’

Autor: G.I.Š.

Kako javljaju mediji iz istočnog susjedstva, sinoć je bivši nogometaš Crvene zvezde, a sadašnji trener Vidak Bratić, doživio neugodno iskustvo, kada ga je privela Interventna brigada Beograd.

Bratić je u izjavi za “Kurir” rekao kako je doživio “pravu torturu” od strane pripadnika Interventne brigade Beograd, ali i kako su mu potpuno nepoznati razlozi zbog kojih se našao na meti policije.

“Sinoć sam doživio totalni šok! Interventna me je uhitila kao najvećeg kriminalca u naselju “Veljko Vlahović”. Razlog je bio, kako su mi oni rekli, zato što vozim Audi A 8 i zbog toga sam im sumnjiv. Izbacili su me iz auta, raširili noge, stavili lisice i oduzeli automobil”, opisao je događaj Bratić.

Ružno postupanje

“Pitao sam ih što su me zaustavili? Nikakav prekršaj nisam napravio. Oni su mi odmah stavili lisice i ubacili u maricu. Kao da sam ubojica, ili diler droge, kao da sam u auto imao 20 kilograma heroina. Kažu, sumnjiv im je auto. Ljudi moji, ja sam taj automobil kupio prije 12 godina u Autokomercu, od mojih krvavo zarađenih para. Pa, zar ja ne mogu voziti svoj auto u mojoj Srbiji? Došao sam prije 20 dana iz Saudijske Arabije. Ne mogu vjerovati što sam doživio”, prepričao je očito traumatično iskustvo bivši nogometaš Zvezde i Vojvodine, pa nastavio

“Oduzet mi je auto, bio sam u stanici “29. novembra”. Kada je došao moj advokat podnio sam zahtjev da mi vrate auto, ali ne vrijedi. Kažu mi, auto ide na provjeru. Nisam dobio ni zapisnik, tužitelj nije došao, jer nema prekršaja, bilo čega. Oduzeli su mi auto jer im se hoće i može”, ogorčen je Bratić, koji “od sramote” još nije obavijestio obitelj niti djevojku, a kaže kako mu je izuzetno neugodno pošto su cijelu scenu vidjeli i susjedi, te je ukazao je na postupanje jednog policajca:

“Jedan gospodin policajac me je najviše vrijeđao. To što je on meni govorio… To je strašno… Rekao mi je da mu napušim ku…, da mi sve je…. I to pred dvojicom svojih kolega koji su samo šutjeli. Nisu smjeli ništa reći”, i uputio apel MUP-u Srbije da vode računa o građanima i da ih ne maltretiraju.

Policija ima drugu priču









Nedugo nakon Bratićevog izlaska u medije oglasio se i MUP Srbije koji ima potpuno drugačiju priču od one koju je ispričao bivši Zvezdaš u medijima.

Naime, po policiji nakon što je bio zaustavljen Bratić je počeo vrijeđati redarstvenike te ih je nazivao pogrdnim imenima, te kako im je prijetio da će izgubiti posao. Što se tiče oduzimanja vozila kažu kako je u skladu sa zakonom pošto su željeli provjeriti šasiju na spornom A8.