NEVIĐENA KOLONA PRED MAKSIMIROM: Navijači satima čekaju u redu za karte, a nisu baš jeftine!

GNK Dinamo je u četvrtak ujutro u prodaju pustio ulaznice za uzvratni susret šesnaestine finala Europske lige u kojem će 21. veljače ugostiti češkog prvaka Viktoriju iz Plzena. Zagrebački Modri tjedan dana ranije gostovat će u Češkoj u prvom susretu, a očekuje se da će Maksimir biti dupkom pun za povijesni susret. Hrvatski prvak “prezimio” je u Europi nakon 49 godina, prošavši preliminarnu skupinu Europske lige u kojoj su bili turski velikan Fenerbahce, belgijski Anderlecht, te Spartak iz slovačke Trnave.

Iako se Ticket Point na Maksimiru otvara tek u 11 sati, prvi su njegovi gosti bili mladi ljudi koji su ondje od 3 sata u noći. Nije mala stvar provesti gotovo osam sati na hladnoći kako bi se došlo do vrlo vrijednog komadića papira…

Karte u pretprodaji mogu se kupiti na Ticket pointu svaki dan do srijede, 20.2. od 11 do 19 sati. Na dan utakmice, ticket point će raditi od 10 sati pa sve do kraja prvog poluvremena (do 19:40 sati).

Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta, a sve su ulaznice personalizirane. Navijači Dinama koji su u invalidskim kolicimamoraju se prijaviti za rezervaciju ulaznica ako susret žele pratiti s podesta ispod zapadne tribine. To mogu napraviti od ponedjeljka, 11. veljače.

Na dan utakmice, Maksimir će se otvoriti u 16:55 sati.

Cijene ulaznica u pretprodaji (7.2.-20.2.):

Tribina sjever dolje 100kn

Tribina sjever gore 100kn

Tribina istok 150kn

Tribina zapad dolje 200kn

Tribina zapad gore 150kn

Cijene ulaznica na dan utakmice (21.2.):

Tribina sjever dolje 150kn

Tribina sjever gore 150kn

Tribina istok 200kn

Tribina zapad dolje 300kn

Tribina zapad gore 200kn