NEUGODNI UDARAC ZA MODRIĆA: Za ovo se nije znalo, Španjolci otkrili detalje

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Luka Modrić je proteklog tjedna u hrvatskim pobjedama nad Danskom i Austrijom u europskoj Ligi nacija još jednom pokazao svoju klasu, između ostalog, i uz prvi gol na utakmici protiv Austrijanaca u Beču u pobjedi s Vatrenih s 3:1, no nakon toga, po povratku u Real Madrid, stigla je neugodna vijest za njegov klub i za hrvatskog reprezentativnog kapetana.

Kako je objavila španjolska Marca, Modrić će tijekom narednih osam do 10 dana morati izbivati s terena zbog toga što se se s reprezentativnog okupljanja nije vratio tjelesno u idealnom stanju. Problem predstavlja opterećenje u mišiću u predjelu kuka, zbog čega kapetanu Vatrenih slijedi stanka u zahtjevnoj seriji utakmica madridskog klupskog velikana.

Po informacijama koje je donijela Marca, Modrić neće igrati za Real u dvije ligaške utakmice, u nedjelju kod kuće protiv Osasune i šest dana kasnije u gostujućem ogledu s Getafeom. Propustit će i utakmicu kod kuće protiv Šahtara sljedeće srijede u Madridu u trećem kolu u skupini F Lige prvaka.





Spremaju ga za najveću utakmicu

Nakon toga, Modriću se prognozira nastup s barem malom minutažom u gostujućoj utakmici protiv Šahtara, za 13 dana, 11. listopada. Cilj je hvatanje ritma prije nego bi se kapetan Vatrenih trebao vratiti u punoj snazi za najveću utakmicu španjolskog nogometa, kod kuće u devetom kolu Primere protiv Barcelone, koja će u Madridu gostovati 16. listopada.

U Madridu svjesni situacije

Modrić se s reprezentativnog okupljanja vratio u Madrid s problemima zbog kojih slijedi propuštanje barem tri utakmice, a kako piše Marca, u Realu su već svjesni situacije da je kapetanu Vatrenih vrlo bitno igranje za Hrvatsku.

U ciklusu koji je momčadi Zlatka Dalića donio osiguranje plasmana na završni turnir Lige nacija, Modrić je na putu do 2:1 protiv Danske na Maksimiru prošlog četvrtka igrao do sudačke nadoknade na kraju susreta. U dolasku do 3:1 protiv Austrijanaca u Beču u nedjelju je, pak, bio u akciji od početka do kraja.

Traje utrka s Barcelonom

Real ovog vikenda kod kuće protiv Osasune nastavlja svoju borbu s Barcelonom na vrhu ljestvice u prvenstvu. Momčad Carla Ancelottija za sada je bez krivog koraka, s 18 bodova u dosadašnjih šest kola, a najveći rival je prvi u pratnji, s dva boda zaostatka.

Madriđani za sada pobjeđuju i u Ligi prvaka, s osvojenih svih šest bodova u svojoj skupini uoči dvije utakmice protiv Šahtara. U toj grupi su i Celtic i RB Leipzig.