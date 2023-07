Netko se opasno igra s Hajdukom: Pojavila se nova transfer ‘bomba’ s reprezentativcem

Autor: Ivor Krapac

Ovog ljeta, Hajduk se pojačao s nekoliko igrača, s dovođenjem Zvonimira Šarlije, Leona Dajakua, Fahda Moufija, Ismaela Dialla i Vadisa Odjidja-Ofoea, a jučer i danas se netko opasno poigrao spominjući moguće zvučne nove igrače na Poljudu u nastavku prijelaznog roka.

Sve se odvija na Transfermarktu, na najpoznatijoj svjetskoj stranici koja prati stanje na nogometnom tržištu, a donosi i glasine povezane s transferima igrača.

Tu se danas na Transfermarktovom profilu jedne mlade zvijezde, 20-godišnjeg nizozemskog reprezentativca Xavija Simonsa, našao i Hajduk kao potencijalna buduća destinacija. Simons je član PSV-a iz Eindhovena, pod ugovorom je do ljeta 2027., a poznata stranica njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 40 milijuna eura, što je, dakako, nedostižno za splitske Bijele.





Čudna zabava

Očito u čudnoj zabavi i provaljujući na popularnu stranicu, netko je u glasinama o Simonsovoj budućnosti spomenuo Hajduk, i to prvo s vjerojatnošću transfera od 100 posto, no kasnije je to smanjeno na 53 posto.

Stavljeno je i objašnjenje, a čovjek koji se na ovaj način igra na poznatoj stranici nije štedio truda, predstavljajući se kao Fabrizio Romano na kraju svojeg dugog obraćanja koje ondje još stoji.

Između ostalog, spomenuo je da su i Hajduk i Simons pred novim uzbudljivim poglavljem i da je dogovor blizu, a spomenuo je i put mladog igrača koji je ranije bio član PSG-a, prije nego je lani u ljeto preselio u klub iz Eindhovena.

Sve ovo događa se nakon što je netko s glasinama o dolasku u Hajduk na Transfermarktu povezao Davida De Geu, dugogodišnjeg španjolskog reprezentativca i donedavnog golmana Manchester Uniteda, koji je otišao s Old Trafforda.

Ta glasina je naknadno nestala s profila De Gee na Transfermarktu, a izgledno je da će nestati i glasina o Xaviju Simonsu nakon što na poznatoj stranici primijete što se dogodilo.