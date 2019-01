NESUĐENI VATRENI USKORO BI MOGAO NAPRAVITI TRANSFER! Traju pregovori s dva najveća hrvatska kluba

Francuski nogometaš hrvatskih korijena i nesuđeni Vatreni, Gregory Sertić, trenutno je u pregovorima s dva najveća hrvatska kluba. Dinamo i Hajduk se tako bore oko usluga 29-godišnjeg veznjaka koji trenutno igra za Marseille.

Sertić je svojedobno bio i u kombinacijama za nastup za hrvatsku reprezentaciju, ali su problemi s ozljedama završili tu priču. Za Marseille je ove sezone upisao tek četiri nastupa, odigravši tek nešto više od dva sata na terenu.

Marseille midfielder Grégory Sertic is in talks with Dynamo Zagreb & Hajduk Split over a deadline day move (FF) https://t.co/ur93L5je12

