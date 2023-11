Nestvaran iznos za Modrićevog ‘sina’: Čvrsta veza traje, Real sve odbio novom cifrom

Prije nego se dolazećeg vikenda momčad Carla Ancelottija vrati na posao u španjolskom prvenstvu u kojem je protekle subote slavila u velikom derbiju u Barceloni, Real Madrid bio je zaposlen u klupskim uredima, a dio zadatka za vodeće ljude kluba obavljen je produženjem ugovora s Rodrygom, 22-godišnjim brazilskim reprezentativcem, koji je u madridskom klubu od 2019. godine.

Bio je to dvostruki ovotjedni posao za Real s obzirom na to da je produžen ugovor i s još jednim mladim Brazilcem u naletu, 23-godišnjim Viniciusom Juniorom. Po novom ugovoru, Vinicius Junior bi u Realu trebao ostati do 2027., a Rodrygo s 2028., s odštetnim zahtjevom koji djeluje nestvarno.

Za obojicu je to čak milijarda eura ‘po glavi’, ako bi netko prije završetka ugovora htio dovesti Viniciusa ili Rodryga. Nastavlja se time čvrsta veza s Realom, a u slučaju Rodryga, i suradnja s Lukom Modrićem s kojim ima poseban odnos.

Za kapetana Vatrenih i pričuvnog kapetana Reala, koji je u rujnu proslavio 38. rođendan, taj odnos sa 16 godina mlađim Rodrygom je kao veza između oca i sina.

Suradnja se razvila otkako se Rodrygo probio u prvu momčad Reala. a tu čvrstu vezu je mladi Brazilac opisivao riječima da se ponekad znaju međusobno nazivati ‘oče’ i ‘sine’. Modrić je, dakako, tata, a Rodrygo sin u ovom odnosu.

Rodrygo 🗣️









“When Luka Modric found out that my father was only 35, he didn’t believe me. He then told me that I had to respect him because he could have been my father. Since then, he called me son all the time and I call him dad.” 😆 pic.twitter.com/K78uFW1rk0

