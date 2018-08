‘NEŠTO SE DOGAĐA S MODRIĆEM’: Nogometni svijet gori zbog posljednjih izjava ključnih ljudi u transferu Luke

Otkako je ranije ovoga tjedna objavljeno da bi hrvatski reprezentativac Luka Modrić mogao napustiti Real Madrid i preći u milanski Inter, mediji i društvene mreže danonoćno prate zbivanja na relaciji Milan – Madrid.

Sportski mediji iz sata u sat donose nove informacije oko transfera Modrića u Inter. Posljednja informacija je da Inter želi posuditi Modrića za 15 milijuna eura i onda ga na kraju sljedeće sezone otkupiti za ostatak.

Sada su se oglasila dvojica ključnih aktera u cijeloj priči, trener Intera Luciano Spalletti i trener Reala, Lopetegui. Talijanski strateg dao je vrlo zanimljivu izjavu.

“Klub je dao sve od sebe da pokaže namjeru u dovođenju. Jasno je da bi igrač poput Modrića bio važan svima, a kamoli nama… ja i dalje sanjam zajedno s navijačima”, rekao je Spalletti i zapalio društvene mreže.

Twitter je gorio nakon ove izjave jer su je mnogi protumačili kao afirmativnu kada je u pitanju dovođenje Modrića. ‘Nešto se definitivno sprema’, ‘Nešto se događa s Modrićem. Ovo nisu uobičajene riječi trenera koji hvali nekog igrača’, ‘Ma to je gotova stvar’, ‘Ako on želi otići, Perez će ga sigurno pustiti’, to su neki od komentara s društvenih mreža.

No, cijeli slučaj komentirao je i Lopetegui.

“Mislim da je predsjednik Perez sve objasnio, nema se tu što previše dodavati. Luka Modrić je izvanredan igrač i čekamo ga raširenih ruku. Pričali smo nakon Svjetskog prvenstva. Vidjet ćemo kad se vrati 8. kolovoza, vidjet ćemo hoće li biti spreman za 15. kolovoza kada igramo prvu važnu utakmicu ove sezone. Što sam mu rekao je naša privatna stvar, ali mogu reći što osjećam – on je igrač kojeg volim gledati i uzbuđen sam što ga imam u ekipi. Mislim da će on biti presretan u ovoj momčadi. On je naš igrač i mi ćemo i dalje uživati u njegovim igrama”, izjavio je trener Reala.