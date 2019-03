NEŠTO SE DOGAĐA MEĐU VATRENIMA? Dalićev potez nakon utakmice s Azerbajdžanom šokirao mnoge

Hrvatska nogometna reprezentacija započela je kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. teško izbornnom pobjedom protiv Azerbajdžana (2-1). Put do pobjede nije bio nimalo lagan. Svjetski doprvaci su do prva tri boda morali stizati preokretom i to tek u samoj završnici utakmice.

Gosti su poveli u 19. minuti golom Kamila Šejdajeva, a u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Borna Barišić. Sve do 79. minute Azeri su držali remi, a tada je Andrej Kramarić lijepim golom slomio bunker gostiju.

“Zadovoljan sam pobjedom i osvojenim bodovima, to je najvažnije.Imali smo malo više muke nego što smo očekivali. Bilo je teško kada primiš pogodak kao što smo mi primili”, govorio je Dalić nakon utakmice.

Uspio je odmoriti neke igrače. “Planirali smo odmoriti Rebića i Brozovića koji nisu spremni odraditi dvije teške utakmice u četiri dana,” kazao je Dalić kazavši kako su Petković i Brekalo opravdali očekivanja. “Dečki su dobro odigrali, Petkoviću nije bilo lako priviknuti se na naš sustav igre,” dodao je izbornik.

Hrvatsku u nedjelju očekuje teško gostovanje u Budimpešti protiv Mađarske koja je u prvom kolu izgubila u Slovačkoj. “Sve je lakše kada otvoriš kvalifikacije s tri boda. Brozović i Rebić će igrati od prve minute, a vjerujem kako ćemo sakupiti snage do nedjelje.”

No, izbornik je mnoge iznenadio odlukom da otkaže trening na dan nakon utakmice s Azerbajdžanom, odnosno prije puta u Mađarsku.

Dalić je nakon neočekivano teške utakmice protiv Azera odlučio kako treninga neće biti i Hrvatska će bez treninga otići za Budimpeštu u 17 i 30.