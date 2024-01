Nešto se čudno događa u Realu, Modrić ispada iz planova

Autor: Dnevno GIŠ

Real je u zadnjem kolu Primere igrao šokantnu utakmicu kod kuće protiv Almeire, gosti su vodili 0:2 i bili su bolja momčad od Ancelottijevih trupa, da bi na kraju kontraverznim odlukama suca i VAR sobe, Kraljevski klub upisao pobjedu 3:2 i došao na bod od Girone, uz utakmicu manje.

Ono što začuđuje je potez Carla Ancelottija, koji nije uopće imao namjeru uvoditi Luku Modrića u igru, već je dokapetan Reala odsjedio cijelu utakmicu na klupi, iako je dosta igrao prošlih mjesec dana.

U to doba španjolski mediji pisali su o Lukinoj igri od hvalospjeva do ispraćaja u penziju, ali to ne umanjuje činjenicu kako Don Carlo nije posegao za Hrvatom u teškim trenutcima, ako što je to često činio u prošlosti.

luka modric in kindergarten pic.twitter.com/iIKnxm3A7n — leah (@sevgillea) January 22, 2024









Povratak mlađih

Treba napomenuti kako je Luka veće vrijeme na terenu dobio zbog ozljeda Tchouamenija i Camavinge, no sada kada su obojica u punom igračkom pogonu, Ancelotti sprovodi ideju s početka sezone, veća minutaža mlađim igračima.

Tako je već protiv Barcelone u finalu Superkupa Modrić odigrao samo devet minuta, dok je protiv fenjeraša ostao na klupi, a u nastavku je ušao Camavinga, dok je mladi Turčin Arda Guler zbog toga bacio marker, kada je shvatio da nema više prava zamjena.









Ipak na kraju je Real pobijedio Almeiru, o toj će se utakmici još dugo pričati, poništeni golovi Almeire i Reala, priznat gol Reala, penal, svašta je tu bilo, no naš Modrić je sve to promatrao s klupe za pričuve i za pitati se je li ovo zaista kraj za Luku u Realu.