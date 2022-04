NESTAO SIN NOGOMETNE LEGENDE: Čekali ga u klubu, jedna stvar najviše brine

Didier Drogba, 44-godišnji slavni nekadašnji napadač Chelseaja i bivši reprezentativac Obale Bjelokosti, prolazi veliku osobnu dramu. Nestao je njegov 21-godišnji sin Isaac, također nogometaš, danas član portugalske Academice iz Coimbre, gdje je igrao za B momčad.

Kako su prenijeli britanski mediji, dramatična situacija traje od siječnja kada je portugalski klub izgubio kontakt s 21-godišnjim nogometašem. Zabrinjavajuće zvuči da se već toliko dugo ne zna što se zbiva s mladim Isaacom, a prije nego je nestao, s klubom je posljednji kontakt imao uz riječi da odlazi na vikend u Francuskoj kako bi ondje bio s obitelji.

Isaac Drogba has reportedly gone AWOL, with the club failing to hear from the player in months 😳

Drogba was last seen by his teammate and coaches in January. Hope he's okay… 🙏https://t.co/x59IKHfFFH

