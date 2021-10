ŠOKANTO, NESTAO BIVŠI REPREZENTATIVAC! Nitko ne zna gdje je, ali jedna stvar je sumnjiva

Autor: J.Č

Šokantne vijesti stižu iz Rumunjske.

Naime, bivši reprezentativac Rumunjske, Banel Nicolita je nestao te mu se gubi svaki trag.

Navodno, bivši nogometaš je napustio domovinu jer je posudio 100 tisuća eura od kamatara te im tu svotu nije mogao vratiti.

Kontroverzan

Nicolita je ovo ljeto potpisa za trećeligaša Faurei, no posljednjih je godina pozornost privlačio postupcima izvan nogometnog terena.

“Ne mogu vam reći gdje je, no on nije pobjegao. Igra nogomet i trenira djecu van zemlje. Zabavljaju me priče o Banelu koje novinari izmišljaju. Nije se zadužio”, izjavio je brat nestalog.

O Nicolitinom nestanku oglasio se i George Becali, vlasnik FCSB-a, nekadašnjeg Nicolitinog kluba.

“Ne znam ništa o tome. Nisam dugo razgovarao s njim, ali iskreno nisam ni znao da je nestao. Imam druge stvari na umu, situacija me ne zanima. Svatko gleda svoja posla i probleme”, izjavio je Becali.

Portal “Digi Sport” objavio je informaciju da se Rumunj nalazi u SAD-u te da radi za plaću od tri tisuće dolara od kojih trećinu šalje kamatarima.