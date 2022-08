NESRETNOG SRBINA NJEGOVI PRIBILI NA STUP SRAMA: ‘Samo, nije taj gol Milane’

Crvena zvezda je sinoć nespretno i nesretno ispala iz grupne faze Lige prvaka od Maccabija, kada je pri ukupnom rezultatu 4:4, u 90-oj minuti susreta Milan Pavkov zatresao vlastitu mrežu i time izbacio Srbe iz tog natjecanja.

Pavkov je nespretno reagirao kod ubačaja ispred svog golmana i loptu je skrenuo ravno u mrežu koja je iznenadila Borjana čija je reakcija možda mogla biti i bolja.

Belgrade 2-2 MAH ( agg 4-5)





Milan Pavkov's last minute own goal helped Maccabi Haifa qualify for the #UCL!

Absolute scenes!

Benfica ✅

Maccabi Haifa ✅

Viktoria Plzen ✅

3 spots down 3 more #UCL group stage spots to go. pic.twitter.com/hzIt5MC0yq

— Lilian Chan (@bestgug) August 23, 2022