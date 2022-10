‘NEPRIHVATLJIVO JE ŠTO JE SUDAC NAPRAVIO’ O Petkovićevom golu se priča, teško su oštećeni

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dinamo je u četvrtom kolu svoje skupine Lige prvaka došao do domaćeg boda protiv Red Bull Salzburga, ali bilo je prilike i za puno bolje vijesti za zagrebačke Plave, čime bi europske perspektive momčadi Ante Čačića bile još ljepše. Pamti se da je jedini gol, nakon udarca Roberta Ljubičića, bio priznat tek zbog VAR-a, nakon što je prethodno na terenu bila odluka da gol ne bi trebao vrijediti zbog zaleđa Darija Špikića. Ipak, još više se pamti jedan trenutak koji se dogodio ranije, također kod zaostatka Plavih od 1:0.

Bruno Petković je u 20. minuti poslao loptu u mrežu nakon Dinamovog kornera, no glavni sudac Tobias Stieler prekinuo je tu akciju i nije priznao gol uz neobičnu odluku. Korner se ponovio, a njemački sudac odredio je da se to napravi nakon što je prethodno prekinuo igru zbog duela u kojem su na ulasku u 16-erac pali Dino Perić i jedan gostujući igrač. Sve se dogodilo prije nego je Petković zabio, gola nije bilo, a iz ponovljenog kornera Plavi nisu došli do tako dobre šanse.

Ono što je sudac Stieler napravio zbunilo je mnoge. S tribina Maksimira trajali su prosvjedi, bunili su se i Dinamovi igrači, a dan kasnije, u analizi suđenja u studiju HTV-a na sve se osvrnuo Marijo Strahonja, sudački ekspert, ‘Oko sokolovo’ javne televizije. Kao ni mnogima drugima, ni Strahonji nije bilo jasno što je to Nijemac napravio kod Petkovićevog nepriznatog gola.





‘Pogriješio je što je nešto ‘svirao’

‘Sudac je pogriješio što je uopće nešto ‘svirao’, rekao je Strahonja u programu HTV-a. ‘Ni Perić ni igrač Salzburga nisu napravili prekršaj, a pali su uslijed pogrešnog postavljanja suca. On je vidio dva igrača na podu pa je dosudio prekid, ali u pogrešnom trenutku jer je igra već bila u tijeku’, dodao je.

‘Neprihvatljivo suđenje za Ligu prvaka’

Strahonja je ovakvu sudačku predstavu ocijenio – neprihvatljivom.

‘Nije mi jasno zašto nije pustio akciju kada zna da ima VAR, nego ju je prekinuo bez ikakvog razloga. Radi se o suđenju koje je je neprihvatljivo za nivo Lige prvaka’, istaknuo je HTV-ov sudački ekspert, dodajući i da mu nije jasno zbog čega je sudac Stieler odlučio ponoviti korner – umjesto da dosudi slobodni udarac za jednu od dvije momčadi.

Dinamo, tako, ima za čime žaliti, kako otkriva analiza ‘Oka sokolovog’ na HTV-u. Stieler ostaje zagrebačkim Plavima u lošem sjećanju drugi put – nakon utakmice protiv Ferencvaroša prije dvije godine u trećem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, tada u Budimpešti. Dinamo je izgubio i nije nastavio put prema elitnom klupskom kontinentalnom natjecanju, a pamti se nepriznati gol u akciji u kojoj je sudjelovao Amer Gojak.

Bilo je dosuđeno Gojakovo dvojbeno zaleđe, zastavicu je tada podignuo pomoćni sudac Jan Seidel kojeg nije bilo protiv Red Bulla na Maksimiru, ali Stieler je i ovog puta bio na terenu – i o njemu se pričalo.