NEOBIČNE, BIZARNE I ŠALJIVE IZJAVE KOJE SU OBILJEŽILE 2018. GODINU! Od Dalića i Thompsona do Modrića i Zlatne lopte

Ušli smo u novu, 2019. godinu, a za sobom ostavili vrlo zanimljivu i za Hrvate nagradama obilnu 2018. godinu. Svjedočili smo povijesnim uspjesima kako hrvatskih tako i stranih sportaša, gledali smo dodjele nagrada, finala kupova i prvenstava, gledali smo Modrića kako podiže trofej najboljeg igrača na svijetu, gledali smo Mamića kako ‘bježi’ od hrvatskog pravosuđa u Međugorje, gledali smo doček Vatrenih na kojem je bilo više od pola milijuna ljudi…

Gledali smo doista svašta, a sada je vrijeme da izdvojimo neke od najupečatljivijih, bizarnih, šaljivih i neobičnih izjava u prošloj godini.

Pa krenimo…

Izjavljivao je stručni komentaror i voditelj, Joško Jeličić zaista svašta u prošlog godini i mogao bi se napraviti zaseban članak o njegovim upadicama i doskočicama. Jedna od upečatljivijih koja nam je ostala u sjećanju bila je ona o broju gledatelja na utakmici Lokomotive kada je rekao: “Više ljudi je bilo na mojoj prvoj pričesti”.

Međutim jedna od najboljih bila je ona vezana za njegov bivši klub Dinamo.

Joško Jeličić o Dinamovom prezimljavanju u Europi: “Plasira li se ovaj Dinamo u skupinu Europske lige, prvi Stadion ću komentirati samo u čarapama”, poručio je nekadašnji igrač Dinama i Hajduka.

Dinamo je ušao u skupinu i ne samo to, prošao je u nokaut fazu Europa lige, a ova slika govori dovoljno!

Idemo dalje. Za vrijeme Mundijala u Rusiji i nakon osvajanja svjetskog srebra padale su brojne šaljive i neobične izjave. Jedna Dalićeva odjeknula je posebno jako kod jednog dijela Hrvata.

Bilo je podosta pritužbi na to što Vatreni inzistiraju da Thompsonu, a evo kako je izbornik odgovorio kritičarima.

“Onaj kome se to ne sviđa, tko to ne sluša, neka zatvori prozor i gleda Big Brother”, ispalio je to Dalić negdje prilikom proslave.

Dejan Loven uoči utakmice s Rusijom na Svjetskom prvenstvu. “Agrokor je u padu, a mi smo u rastu”.

“Ljudi trebaju znati da sam ja jedan od najboljih braniča na svijetu”, Lovren o sebi.

Kao i s Jeličićem, dao bi se napisati poduži članak s biserima šefa HNS-a, Davora Šukera. No, evo dva koja su ostala u sjećanju. “Zamolio bih vas da manje pišete o milijunima i kamionima, a više o srcu junačkom”, kazao je Šuker nakon pobjede nad Nigerijom na SP-u.

Šuker nakon Danske na Svjetskom prvenstvu. “Mogla je i Danska pobijediti, mi bismo bili utučeni, a vi biste tražili krivce. Drago mi je da smo pobijedili jer sada nećete imati crnila u svojim perima”.

Luka Modrić na dodjeli Zlatne lopte: “Ovo je jedinstven osjećaj. Ponosan sam i počašćen. Teško se izraziti u ovim trenucima. Želim se zahvaliti svima koji su me doveli do ovog trenutka. Hvala mojim suigračima i trenerima u Realu, izborniku i suigračima iz reprezentacije, mojoj obitelji i prijateljima. Kao dijete sam sanjao da ću igrati za veliki klub i osvajati trofeje, a Zlatna lopta je bila više od dječačkog sna”.

Nije dugo vodio Hajduk i nije napravio ništa značajno, ali izjava Zorana Vulića nekako nam je ostala u sjećanju. Upitan jesu li mu igrači potrošeni, Vulić odgovara: “Odvest ćemo ih u HEP i napuniti energetski”.

Nisu samo nogometaši briljirali. “Bolji konobar ima veću plaću od košarkaškog izbornika. Koga možemo dovesti za 10 i pol tisuća kuna mjesečno”, pitao se Stojko Vranković, šef HKS-a.

“Morao sam misliti i na publiku, da ljudima ne bude dosadno”, veli Čilić nakon dramatične završnice i osme meč-lopte protiv Kukuškina.

“Zadnjih desetak godina stalno mi se nešto podmeće i zaista bih volio čuti zašto. Kada čujem odgovor kluba, onda ću se oglasiti. Ne, prije. I ako ne kažu istinu neće biti dobro. Jer, onda ću ja reći sve i nekima to neće biti drago, niti ugodno”, Lino Červar o odlasku iz PPD Zagreba.

Idemo malo u inozemstvo.

Ramos nakon optužbi da je namjerno ozlijedio Salaha: “Čovječe, koliko se napuhala ta stvar sa Salahom. Još samo treba da Firmino kaže da se prehladio jer je kap mojeg znoja pala na njega”.

Salahov suigrač iz Liverpoola, Roberto Firmino o Ramosu: “Ne bih ništa komentirao, ali mislim da je Sergio Ramos idiot”.

Šukeru i Jeličiću mogli bismo dodati i Josea Mourinha čija je svaka ‘pressica’ bila gotovo poput onih Mamićevih.

“Ne moram se ponašati kao klaun kraj aut-linije da bih bio strastven trener”, rekao je Mourinho o Conteu.

Mourinho diže tri prsta na pressici i govori: “Znate li što ovo znači? Tri-nula. Znate li što je to? Tri-nula. Ali nije samo to. To su moja tri osvojena Premiershipa, a dva svih ostalih trenera u ligi. Zato respekt, čovječe. Respekt, respekt, respekt”.

Pep Guardiola o transfer-sagi Luke Modrića: “Transfer Luke Modrića iz Reala u Inter može se dogoditi jedino u Fantasy Footballu”.

Maradona o Messiju: “Messi je sjajan igrač, ali ne može vođa Argentine biti igrač koji prije utakmice mora 20 puta na WC”.

Zločesti dečko belgijskog i talijanskog nogometa, Radja Nainggolan: “Ne želim privilegije koje imaju nogometaši. Nisam zločesti dečko, živim normalno. Pijem, pušim i odlazim po namirnice u dućan”.

Steph Curry i NASA… “Nisam baš siguran da smo ikada bili na Mjesecu”, reče Curry, a NASA mu odgovara: “Sljedeći put kada gospodin Curry bude u Houstinu neka posjeti naš laboratorij u Johnosn Space Centeru”.

Curry nakon poziva NASA-e: “Samo sam se šalio, ali definitivno ću prihvatiti NASA-inu ponudu. Djeco, ne vjerujte svemu što netko poznat kaže”.

Curry nije sam. “Sljedeće godine navodno će biti 50. obljetnica čovjekova slijetanja na Mjesec. Vjerujete li u tu priču? Ja baš i ne”, Iker Casillas.

Sergio Ramos o Zlatnoj lopti: “Da se Andres Iniesta zove Andresinho, već bi imao dvije Zlatne lopte.”

Ispad Serene Williams upućen sucu: “Vi ste lažljivac. Dugujete mi ispriku! Ukrali ste mi poen! I niste samo lažljivac nego i lopov”.

Šukeru, Jeličiću i Mourinhu mogli bi dodati i Zlatana. Evo samo nekih bisera švedskog napadača.

“Osjećam se mlado. Poput Benjamina Buttona. Rođen sam kao starac, a umrijet ću kao mladić”, veli Zlatan.

“Lijep gol, ali neka ga pokuša zabiti s 35 metara kao ja”, Zlatan o Ronaldovim škaricama.

Maradona nakon što je zapalio ‘kubanku’ na sutamici Argentine na SP-u: “Zaista, nisam znao da ne smijemo pušiti na stadionu. Ispričavam se svima”.

“Znaš li twerkati”, upitao je to DJ Martin Solveig dobitnicu Zlatne lopte Adu Hegerberg na dodjeli prestižne nagrade u Parizu.

“NE”, odgovorila mu je odlučno Hegerber.