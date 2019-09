NENAD BJELICA UOČI ATALANTE: „Odgovor neće dobiti danas, odgovor slijedi sutra na terenu”!

Nakon što je prošle sezone nakon skoro pola stoljeća čekanja napokon izborio “europsko proljeće”, doguravši do osmine finala Europske lige, ispred Dinama je sada novi izazov. Liga prvaka.

U dosadašnjih šest nastupa “modri” niti jednom nisu prošli dalje, a u 36 odigranih utakmica ostvarili su četiri pobjede, pet remija i 27 poraza uz 22-82 razliku pogodaka.

Možda još više zvoni podatak kako je Dinamo u zadnjih 11 utakmica u Ligi prvaka upisao 11 poraza uz razliku pogodaka 1-28. No dolaskom Nenada Bjelice Maksimirom pušu neki novi vjetrovi.

“Spremni smo, imamo na raspolaganju 25 zdravih igrača. Veliki izbor, svi su motivirani, spremni i u dobroj formi. Očekujem dobu utakmicu i na kraju pobjedu,” poručio je trener hrvatskog prvaka.

Dodao je kako su dobro analizirali momčad iz Bergama.





“Dobro smo ih proučili i analizirali. Vjerujem da ćemo na terenu to i pokazati. Ali bez velikog doprinosa, želje i zalaganja nikakva analiza vam nije dovoljna,” kazao je Bjelica.

Složio se s tvrdnjom kako je Atalanta netipična talijanska momčad koja igra otvoreni i napadački nogomet.

“Atalanta ima niz odličnih igrača, a za mene je najopasniji Iličić. Dobar je u driblinzima, u pasu u šutu. Uvijek je neugodan. Ali i Gomez, Zapata i naš Pašalić su također opasni igrači.”

Kako ćemo se suprotstaviti njihovom napadačkom nogometu ? Sve će se vidjeti sutra,” kazao je zagonetno.

Talijanske kolege je zanimalo zašto je Dani Olmo igrao u pet od šest utakmica kvalifikacija Lige prvaka, a u prvenstvu ne igra redovito.

“Kasno se priključio momčadi. Momčad je u rotaciji, a pripremali smo ga i za Ligu prvaka.”

Bjelica se nije želio previše osvrtati na preostale suparnik u skupini, Šahtar i Manchester City.

“Dat ćemo sve od sebe i nadam se da ćemo uzeti tri boda. Dečki će dati svoj maksimum, ali to je jedini fokus, Zanima me samo prva utakmica, a to je sutrašnja.”

Dodao je kako je ova Atalanta slična Benfici koju su “modri” dobili u prvom susretu osmine finala Europske lige.m

“To su slične momčadi, neugodne i hitre. Napadački orijentirane. Ako smo uspjeli zaustaviti Benficu i zaustaviti igrača koji je prodan za 120 milijun eura, ona možemo i Atalantu,” poručio je na kraju Bjelica.