NENAD BJELICA NE OČAJAVA: ‘Mogli smo više, čak i morali, ali ja sam ponosan na ove dečke i publiku’

Nisu bili u šoku trener Dinama i njegovi nogometaši, Sportski su primili eliminaciju iz Europe, vraćajući film unatrag. Govorili su prisebno, pa i zanimljivo:

Dinamov trener Nenad Bjelica tako je pred novinarima govorio:

“Gol za 1-1 nije u duhu engleskog fair playa, ali što je tu je. Primili smo taj gol, mogli smo bolje reagirati, Nikola je mogao pokriti Gabriela i možda ne bi zabio”.

No, slijed događaja nije se mogao izbjeći…

“Bože moj, to je ekipa koja ima nemoguću kvalitetu. Igrači su im iznimno moćni i njima je više falilo tih pet, šest igrača nego njima. Dečki su dali maksimum iako nisu igrali na svojim pozicijama. Iznimno sam ponosan što sam trener ove momčadi, ovi dečki su vrhunski i ponašaju se nemoguće dobro i na terenu i izvan njega. Vratili smo ljude na tribine, vjeruju u ovaj Dinamo i to je naša najveća pobjeda. Generalno, zadovoljan sam sa svima”.

Reakcija na pobjedu Atalante u Harkivu protiv Šahtara?

“Valjda je tako trebalo biti. Ne znamo zašto smo propustili Šahtar u Harkivu i ovdje, ali kako kaže Livaković, valjda je to za nešto dobro. Trebamo se pojačati na nekim pozicijama, biti još konkurentniji i još jači. Teško je konkurirati momčadima kao City, ali uspjeli smo. U tri i pol do četiri utakmice bili smo bolji od protivnika, ali to je nogomet”.

Bruno Petković je zaista izgledao nesretno:

“Htjeli smo dati svoj maksimum. Oni su jedna od najboljih ekipa na svijetu. Imali smo prilike prije ove utakmice da se stavimo u bolju situaciju. Ne znam da su baš nešto individualno kreirali u prvom dijelu jer smo bili agresivni, možda nas je taj izjednačujući gol umirio, možda smo pali nakon toga. S jedne strane smo razočarani zbog situacije koju smo imali prije. Danas smo probali i dali maksimum, ali nije išlo. Rekao nam je trener na poluvremenu da moramo nastaviti istim tempom, bili smo agresivni, imali su premoć u posjedu, ali nisu kreirali prilike. Posustali smo početkom drugog dijela, kada im ostavite prostor, naravno da će kreirati prilike…”