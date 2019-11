NENAD BJELICA KIPTI OD BIJESA: “Uvijek sam bio protiv VAR-a, ali ovo je nadmašilo i moje najgore predodžbe”!

Kiptio je nakon utakmice trener Dinama Nenad Bjelica, jasno je i zašto. Smetao ga je kriterij suđenja:

“Zašto imamo VAR? Kada u ovoj situaciji sudac prvo svira za faul na Taisonu, a onda vraća na nešto drugo, ali na ono što nije bilo, a to je prekršaj Đire. Da se razumijemo, prekršaj Teophilea na Taisonu je bio i to je bio čisti penal, ali stvar je u tome da je sudac gledajući snimku to okrenuo i dao penal za drugu situaciju, u tome je stvar! VAR je cirkus i nešto skandalozno! Rekao sam to kada sam radio u Poljskoj, evo i sada ću u Hrvatskoj i u Ligi prvaka”.

Dugo se nije smirivao:

“Ako ne žele gledati to, što će nam taj VAR! Ja uvijek govorim da je VAR obična glupost! Ubija emocije, ubija igru. To je cirkus. Pogledajte koliki je cirkus u Engleskoj. U Italiji je tek najveći cirkus! I dalje se tumačenje spornih situacija svodi na interpretaciju. Čemu onda to? Ukinite onda VAR! Ja sam apsolutno protiv VAR-a, on ubija emocije, ubija nogomet”.