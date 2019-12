NENAD BJELICA ISKREN DO BOLA: ‘Nemojte mi se smijati, ja uistinu mislim da možemo pobijediti City!’

Prigodom adventskog pojavljivanja Dinamovih nogometaša na središnjem zagrebačkom trgu, za RTL Direkt zanimljivo je govorio trener Nenad Bjelica. Raspoložen i otvoren štošta je rekao, ali najvažnije jest da je pokazao kako Dinamo još uvijek ima ozbiljnu ambiciju u Europi, ali je objašnjavao i situaciju u klubu glede igračkog kadra.

Tko ostaje, tko odlazi?

“Hoće li doći do neke dobre ponude, teško je to reći. Naravno da je teško zadržati igrače kad dođu takve ponude. Nastojat ćemo ih zadržati do ljeta”.

Mnogi ne znaju da Bjelica živi u Klagenfurtu nego u Zagrebu, pa je govorio kako uspije baš sve stići, jer posao mu je u Zagrebu, stalan…

“Meni to nije naporno, u svom domu imam mir i predah. Obitelj mi je sve na svijetu. Rezultati s Dinamom su više mogući što sam bliže obitelji, ovako se vidimo jako često. Ništa mi nije teško za moju obitelj”.

O svom odnosu s igračima on govori:

“Trudim se. Human sam prema njima, razumijem njihove probleme, na terenu tražim maksimum od njih. Spremni su se ‘bacati na glavu’ svaku utakmicu”.

Tema je bila i hrvatska reprezentacija na Euru dogodine…

“Očekujem da će Hrvatska proći grupu, Zlatko Dalić je odradio dobar posao. Mi u Dinamu, vidite, stvaramo igrače za reprezentaciju i izbornik je to prepoznao i oni daju dodatnu vrijednost. To nas čini ponosnima u Dinamu. Rezultat je to napora je to svih ljudi koji rade tu, ne samo trenera i stožera. Pokušati ćemo stvoriti i još kojeg”.

O trenucima koji su mu u ovoj sezoni razgalili dušu…

“Imali smo jako puno dobrih trenutaka, mislim da su one s Viktorijom Plzen i Benficom kod kuće bile najbolje utakmice u prvom dijelu sezone i u drugom dijelu pobjeda protiv Atalante i nadamo se da će utakmica protiv Cityja biti najbolja. Siguran sam da će Maksimir biti pun. Uz podršku naših navijača, vjerujem da je moguće i pobijediti. Spremni smo za to i vjerujem da možemo biti bolji od njih. Guardiola je jako dobar trener i teško mu je ‘ući u glavu’. U toj utakmici će biti najvažnije kako ćemo mi igrati i ako budemo na vrhunskom nivou onda možemo pobijediti tako velikog trenera. Razmišljamo samo o pobjedi!”