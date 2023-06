‘Nemoralna ponuda’ za Luku Modrića! Sudijici pošteno podebljali cifru za kapetana

Luka Modtrić od polufinalne utakmice protiv Nizozemske ne silazi sa stranica svjetskih portala, kapetanu su se ponovno si naklonili do poda, za masterclas nogometa u 38. godini života.

Kapetan je još jednom pokazao kako se igra kapetanski, trčao je, dodavao, prekidao akcije, izborio penal i jedan k tome zabio te je za svoju prezentaciju nagrađen epitetom igrača utakmice.

Modrić je odlučio o nastavku svoje reprezentativne karijere, ali o tome će nas sve obavijestiti nakon finala protiv Španjolske, a i ostanak u Realu još nije finaliziran, makar će teško Perez sam sebi objasniti ako od Luka.

A njega vabe sad već dulje vremena iz Saudijske Arabije, a nakon polufinala u srijedu, odlučili su dobrano podebljati ponudu za kapetana hrvatske.

Lova do krova

Kako su se raspisali španjolski mediji Luka je dobio ponudu na 200 milijuna eura po godini za ugovor na tri godine, ali svi se na Pirinejima nadaju kako će Lukita gledati još godinu dana u Realu.

🚨🎖| The offer Luka Modrić received from Saudi Arabia was impressive, but he rejected it because he wanted to continue with Real Madrid. @relevo pic.twitter.com/8AaRos5CmF

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 16, 2023