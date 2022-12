‘NIKAD, ALI BAŠ NIKAD NE OTPISUJTE HRVATE!’ Brutalna poruka: ‘Lekcija prva za Neymara i društvo, a sad plačite do zore’!

Traje veliko slavlje koje je Hrvatska osigurala ulaskom u polufinale Svjetskog prvenstva u Katru, a nakon što je u četvrtfinalu stigao fantastičan uspjeh prolaskom protiv Brazila, novi podvig Zlatka Dalića i njegove momčadi hvale i veliki svjetski mediji.

Brojni su junaci, među njima s velikim ulogama Bruno Petković i Dominik Livaković, koji su na velikoj međunarodnoj sceni do sada mnogima bili nepoznanica. Svjetsko prvenstvo je pozornica koja je istaknula i njihovu kvalitetu, a velike pohvale zaslužili su i sjajni aduti Vatrenih u sredini terena, Luka Modrić, Mateo Kovačić i Marcelo Brozović, koji su i protiv Brazila pokazali koliko puno znače za hrvatsku igru.

Prije četvrtfinala, mnogi su gledali tako da će Brazil sigurno proći dalje, takav je bio pogled i u brazilskoj javnosti, no Hrvatska je svima pokazala da podcjenjivanje i ponižavanje u ovom slučaju – ne prolazi.

“Momčad koju vodi Tite je većim dijelom utakmice frustrirala dominantna predstava hrvatskog trojca, Brozovića, Kovačića i Modrića, kojima je ruku dao inspirirani Dominik Livaković”, piše američki ESPN o uspjehu Vatrenih, opisujući što se zbivalo u produžecima.

“Neymar je mislio da je svojim 77. golom u dresu Brazila učinio dovoljno da se prođe dalje, ali četiri minute prije kraja dogodila se odbijena lopta nakon Petkovićevog udarca koja je Hrvatskoj osigurala penale, a oni su ih odveli u polufinale”, dodaje se.

Posebno isticanje zaslužio je Luka Modrić, kako je ESPN istaknuo u objavi na Twitteru, jedan od najvećih igrača u povijesti.

One of the all-time greats ✨ pic.twitter.com/GZk0FG7dnz

— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022