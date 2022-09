‘NEMAM PUNO NEDOUMICA ZA KATAR’ Dalić otvorio karte, važna poruka za sve Vatrene

Hrvatska se okuplja u Zagrebu, s kratkim zagrijavanjem za dvije ovotjedne utakmice europske Lige nacija, posljednje u ovoj godini. Vatreni će u četvrtak s početkom u 20:45 sati na Maksimiru igrati protiv Danske, u nedjelju u istom večernjem terminu na rasporedu je susret s Austrijom u Beču, a ulog je odlazak na završni turnir koji će biti održan dogodine.

Prije nego okupi sve svoje adute, izbornik Zlatko Dalić je pred novinarima opisao što očekuje od utakmica u kojima se traži prvo mjesto i put na završnicu Lige nacija.

‘Okupili smo se nakon tri mjeseca, tijekom dana bi trebali doći svi igrači koji su na popisu, nadam se da će svi biti zdravi i spremni. Erlić nije igrao dva tjedna, ima ozljedu mišića, on će doći pa ćemo vidjeti kako će biti s njim. Luka Sučić ide u mladu reprezentaciju’, opisao je izbornik ukratko kako stoje stvari s glavnim upitnicima među igračima s njegova popisa.





‘Dvije važne utakmice’

‘Čekaju nas dvije važne i teške utakmice. Dansku smo svladali u Kopenhagenu, a utakmica protiv njih je ključna za prvo mjesto. Pobjeda nam otvara vrata Final Foura, što bi bilo sjajno. Osim toga, bolji plasman u Ligi nacija donosi nam i bolju poziciju u ždrijebu kvalifikacija za Euro. Imamo puno motiva’, rekao je Dalić o dolazećim nastupima Vatrenih.

‘Riješit ćemo nekoliko nedoumica’

Izbornik se pozabavio i pripremama za Svjetsko prvenstvo, s obzirom na to da za njih neće biti puno vremena zbog termina nedugo nakon što stigne stanka u klupskim natjecanjima.

‘Došli smo u situaciju da imamo šansu biti prvi i to nam je prvi cilj. Za SP nema prave pripreme, dakako da moramo to iskoristiti i za Mundijal. Želimo isprobati što bismo htjeli. Iskreno, nemam puno nedoumica oko popisa igrača za Katar, to je uglavnom to što sam objavio za ovu akciju. No, riješit ćemo nekoliko nedoumica’, kazao je Dalić.

Nije lud za Ligom nacija

Uoči borbe za završni turnir, Dalić se pozabavio i svojim ranijim kritikama Lige nacija, uključujući one koje su stigle ranije ovog ljeta, dok je trajala serija utakmica u kratkom razdoblju odmah po završetku klupske sezone.

‘Ja sam ranije govorio da to nije moje natjecanje, imali smo poraze i to me frustriralo. Smetalo me što smo u lipnju igrali četiri utakmice u deset dana. No, sami smo si osigurali borbu za prvo mjesto. Uvijek smo imali teške protivnike. Imamo lijepu šansu da sve skupa ispravimo. Dvije godine smo ostali u Ligi nacija, a sada je cilj veći, pokušat ćemo biti prvi’, veli hrvatski izbornik.

Borba na desnom beku

Govoreći o borbi za pozicije u momčadi, Dalić je približio kakva je situacija na desnom beku, na kojem su u prvom planu dvojica Josipa, Juranović i Stanišić. Dodatna opcija je Kristijan Jakić, koji je kandidat i za defanzivnog veznog.









‘Juranović je neupitan, Stanišić ne igra u Bayernu, ali ‘kupio’ je mjesto igrama s Danskom i Francuskom. Nadam se da će više igrati u Bayernu. Šime Vrsaljko se oprostio, donio je najpošteniju i najispravniju odluku. Muči se četiri godine, svjestan je da nije kao u Rusiji i da dolaze mladi. Hvala mu za sve što je napravio za reprezentaciju i za mene kao izbornika, slika njega na zastavi ostat će za pamćenje svima cijeli život’, rekao je Dalić, dotičući se Vrsaljkovog završetka puta među Vatrenima.

Petković se vratio, borba i u napadu

Uoči utakmica protiv Danske i Austrije, Dalić je približio i kako stoje stvari u napadu. U toj priči, među Vatrenima je ponovno Bruno Petković, što je izazvalo puno pozornosti i zanimanja.

‘Petković je u boljoj formi nego prije, golgeterskoj i igračkoj, zato je dobio poziv u reprezentaciju. Može puno napraviti ako je pravi. Htio bih ga konkretnijeg i više u kaznenom prostoru, imamo mi u reprezentaciji druge koji mogu pripremati šanse’, rekao je izbornik o povratniku među Vatrene, a otkrio je i druge adute.









‘Oršić daje golove u Dinamu, igra na poziciji koja mu odgovara, pogotovo u Ligi prvaka gdje ima puno prostora. U reprezentaciji baš nema takve situacije, da smo u bloku, to je razlika između Dinama i reprezentacije. No, kvalitetom i igrom je zavrijedio mjesto, sigurno će dobiti šansu na lijevom krilu. Imamo Perišića na tom mjestu, nešto ćemo iskombinirati i vidjeti.Vlašić je pogodio s Torinom, nadam se da će biti još bolji, kakav je bio u kvalifikcijama za Euro’, istaknuo je Dalić u najavi dolazećih nastupa Vatrenih.