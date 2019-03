NEMA ŠANSE DA ON ODE! ‘Raketa ne želi nigdje, priče o Interu su potpuna besmislica, produžuje ugovor!

Autor: Dnevno.hr

Nema nikakve dileme o tome da je hrvatski nogometni reprezentativac, 31-godišnji Ivan Rakitić ključni igrač njegova kluba, velike Barcelone. U pet godina njegovog boravka u klubu osvojio je sve, stekao status legende i iznimno poštovanje u navijačkim krugovima. Uvijek je isticao da su mu se dolaskom na Camp Nou ispunili svi snovi i želje glede njegove karijere, a ove se polusezone nalazi na prekretnici.

Već nekoliko puta pisali smo, kao uostalom i većina drugih medija o mogućnosti da mu se još do kraja ove sezone produži ugovor. On inače ističe tek u ljeto 2021., dakle bez problema bi “Raketa” mogao odigrati još cijelu sljedeću sezonu, točnije bez straha od ponude nekog drugog kluba koja bi ga mogla preseliti na drugu adresu bez odštete. Ipak, klupska je praksa tada se s igračima na koje se računa, ugovor produžuje dvije godine prije njegova isteka.

S obzirom na to da Rakitić za nekoliko dana navršava 31 godinu i da samim time više nije u cvijetu nogometne mladosti, a i da na njegovo mjesto u sastav dolaze novi skupocjeni igrači (De Jong), otvoreno je pitanje što će biti s budućnosti njegove karijere.

Španjolski sportski list Marca piše da hrvatski nogometaš odbija svaku pomisao na prelazak u redove milanskog Intera koji mu je već nekoliko puta nudio vrlo dobre ugovore. Želja je završiti karijeru u Barceloni i biti na raspolaganju klubu kojeg voli. Dobro se osjeća i s obitelji u Barceloni i uopće ne želi promijeniti sredinu.

“Rakitić je igrač bez kojeg Valverde ne može zamisliti momčad Barcelone. Ovo je važno istaknuti jer je trener nedavno produljio ugovor, što je itekako važno s obzirom na to da je to isti onaj trener koji je ljetos stopirao Rakitićev transfer u PSG. Klub ozbiljno razmatra nuđenje novog, poboljšanog ugovora Rakitiću. Za to nema mjesta u budžetu ove sezone, ali bit će iduće. A Rakitiću se ne žuri. On čeka potez uprave svjestan da mu rijetko koji klub može ponuditi sve što ima u Barceloni, kako na terenu, tako i izvan njega”, piše Marca.