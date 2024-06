Nema mira u Dinamu: Petković na izlaznim vratima, Španjolac na pragu ugovora s Modrima

I dok nam se polako sliježu dojmovi poslije brzinskog ispadanja Vatrenih s Europskog prvenstva u Njemačkoj, naši klubovi su polagano krenuli s popunjavanjem igračkog kadra pred novu sezonu. Trenutno je na tom planu aktivan prvak Dinamo, koji je krenuo po Raula Torrentea, 22-godišnjeg stopera španjolske Granade.

Torrenteu krajem mjeseca istječe ugovor sa španjolskim klubom, a Dinamom ga je još želio prošle zime, ali tada je Španjolac bio preskup za hrvatskog prvaka. Kako mladom stoperu sad istječe ugovor, Dinamo mu mora jedino ponuditi prihvatljivu plaću i izgleda kako će novi Španjolac zaigrati za zagrebački klub.

Tijekom prošle sezone Raul je sakupio 14 nastupa za Granadu u La Ligi, većinu u prvom dijelu sezone, a kada je Granada shvatila kako neće potpisati novi ugovor završio je na klupi u proljetnom dijelu prvenstva. Torrente je dijete Granade za koju je dosad sakupio ukupno 35 seniorskih nastupa, a ima i jedan nastup za španjolsku reprezentaciju do 21 godine. Španjolac bi za Dinamo mogao potpisati već ovaj tjedan.

Talks started between Raul #Torrente and @gnkdinamo!

Raul become free agent after his contract in @GranadaCF_en expired! pic.twitter.com/A45fWGk9PO

— BalkanScout (@scout_cro) June 26, 2024