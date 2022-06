NEKO SMIJEŠNO SUPERRAČUNALO: Francuzima najveće šanse za naslov, Hrvatima minimalne. Očito su ubačeni krivi podaci

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vidi se da uskoro dolazi svjetsko nogometno prvenstvo. Na sve strane objavljuju se prognoze. A očito nije izostala ni digitalna prognoza. Postoji jedan projekt – Analyst – riječ je o web strnici koja se bavi sportskim prognozama, uz temeljite analize, k tome svi se podaci stavljaju u svojevrsno superračunalo koje potom izbacuje rezultate…

I koji su rezultati? Finalist prošlog svjetskog prvenstva prema algoritmu tog računala, a to je naša Hrvatska ima samo 2,31 posto šansi da osvoji naslov svjetskog prvaka. Hmmm, čini nam se premalo, čak i podcjenjivčki, s obzirom da čak 32 reprezentacije nastupaju na Mundijalu. No, drugi finalist, a to je svjetski prvak Francuska po istom superračunalu najveći je favorit smotre u Kataru. Njemu taj digitalni stroj daje čak 17.93 posto za osvajanje naslova, a prognoza superračunala veli da će u finalu s Brazilcima biti Brazil.

To što je Hrvatska nedavno mlatnula Francuze usred Split izgleda stručnjaci nisu ubacili u superračunalo. Inače, taj stroj prognozira ovakav poredak u našoj skupini: Belgija, Hrvatska, Maroko, Kanada.