Neki su zaboravili na prvo strano pojačanje Dinama, bila je to senzacija u Jugoslaviji

Strani igrači u hrvatskom prvenstvu postali su uobičajena pojava, tako da više nema prvoligaša, a čak niti klubova u nižem rangu, gdje ne igraju neki igrači ponikli u Africi, Južnoj Americi ili negdje drugdje na svijetu.

No tome nije bilo tako pred kraj bivše Jugoslavije, gdje strani igrači nisu dolazili, već bi domaći čekali da napune 27. godina, kako bi mogli preko granice ostvariti napredak u karijeri.

Nije da se tada u klubovima nije zarađivalo dobro, ali stigma države istočnog bloka nije bila primamljiva Brazilcima ili Španjolcima da dođu igrati u Jugoslaviju, ali taj led je probio zagrebački Dinamo.

POPULAR FOOTBALLERS THAT D!ED ON THE PITCH ⚰️💀🏟️{4&5👀😱}

Open 🍿🧵

.

1-SAMUEL OKWARAJI

✦

The Nigeria midfielder Samuel okwaraji collapsed and died on the field minutes into 1990 FIFA World Cup qualifier against Angola in Lagos . pic.twitter.com/4A7dmoaKaF

— ᴛʜᴇ sᴏᴅɪǫ 🌴 (@HoodSodiq) September 4, 2023