Neki su se smijali kad je poznati trener rekao da je Modrić klasa za ovog ‘propalog’ nogometaša

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Maksimir je bio pun te 2007. godine. Na noge prvaku Hrvatske dolazio je tada njemački Werder. Čudesna atmosfera od prve do zadnje minute, sjajna koreografija na Sjeveru i Zagreb je vjerovao u čudo. U Bremenu je bilo 2:1, a iako se radilo o tada čudesno jakom Werderu i Dinamo je imao svoje adute. U ovom feljtona prisjećamo se jednog “izgubljenog” nogometaša…

Dakle, Dinamo je imao svoje adute, prije svega tu se mislilo na Modrića. Najbolji igrač hrvatske lige bio je spreman dokazati se protiv tako jakog protivnika. Desetka u zelenom zvala se Diego i nije bio Argentinac nego Brazilac. Diego je tada glasio za jednog od najboljih veznjaka svijeta. Sjajne tehnike i udaraca s odličnim pregledom igre. Dominirao je tada u Njemačkoj iako je u Werder došao nakon ere gdje su Klasnić i Alliton dominirali ligom.





Usporedba Diega i Luke Modrića bila je stalna, ali onda je Branko Ivanković šokirao sve svojom izjavom:

Loše odluke

“Luka Modrić je bolji igrač od Diega.”

Bila je to izjava zbog koje su se dugo rugali Ivankoviću. Kakav Modrić pored čudesnog Brazilca kojeg su tada uspoređivali i s velikim Zidaneom. Ipak, vrijeme je pokazalo nešto drugo. Werder je slavio s 2:1 u Njemačkoj, a na Maksimiru je završilo 3:2. Brazilac je dva puta zabio iz penala.

Diego je dijete Santosa za kojeg je debitirao sa 16 godina te zajedno s još jednim nikad ostvarenim talentom, Robinhom, briljirao je i pokazao se kao velika budućnost njihovog nogometa. Robinho je pokupio svu pozornost i krenuo put Reala, a Diego je krenuo put prve loše odluke.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Diego Ribas da Cunha (@diegoribas10)

Brazil je zamijenio Portugalom. Potpisao je za Porto u ljeto 2004. Portugalski klub tada je bio prvak Europe, ali za Diega je to bila jako loša odluka. Iako je došao u prvaka Europe to više nije bila ista momčad. Mourinho je otišao, a zajedno s njim i igrači poput Carhavala i Deca. Od Diega se tada očekivalo da bude vođa ekipe, ali bilo je to daleko od one momčadi koja je postala prvak Europe. Nakon dvije godine gdje se nije snašao otišao je Werder.

132 nastupa u tri godine i 54 gola uz osvojen njemački kup i finale Kupa UEFA ostao je vječno u sjećanju navijača u Bremenu. Ostala je velika tuga jer nije igrao finale protiv Šahtara. Ukrajinska ekipa slavila je s 2:1 na čelu sa Srnom, a Diego je tjedan dana kasnije bio igrač utakmice u finalu kupa protiv Bayera i s osvojenim trofejom napustio klub.









Donio je još jednu lošu odluku. Juventus je bio njegova destinacija, ali tada se u Torinu nije znalo tko pije tko plaća. Dok je u Njemačkoj bio igrač sezone, a u Italiji promašaj. Unatoč tomu što je bio godinu dana i skupio čak 47 nastupa i 7 golova nije ispunio očekivanja. Doveli su ga 25 milijuna eura i očekivali su da će on biti onaj koji će klub vratiti na stare staze. Nije uspio u prvoj sezoni, strpljenja više nije bilo i vratio se u Njemačku odnosno u Wolfsburg. Još jednu momčad čiji je zlatni period upravo prošao.

Već tada je bilo puno sumnje u njega da nikada neće ostvariti ono što su mu predviđali u Santosu. Među “vukovima” nikad nije bio igrač odluke. Bilo je bljeskova, sjajnih golova iz prekida, iako je bio stožerni igrač nije bio i onaj koji će presuditi u ključnim trenutcima. Zato je odlično poslužio kao igrač rotacije kod Simeonea u Atleticu. Bio je na posudbi 2012. i uzeo Europsku ligu, a ponovno je bio na posudbi 2014. kada su uzeli naslov prvaka, ali izgubili od Reala u finalu Lige prvaka.

Onda je uslijedio period u Fenerbahčeu u kojem je bio dvije godine, ali bila je to još jedna loša odluka jer tada se turska momčad tražila, a on je i ovako bio izgubljen te se nije snašao. Vratio se doma, odnosno u Flamengo. Šest godina 240 nastupa te je iz pozicije ofenzivnog veznog postao zadnji vezni ili klasnična “osmica”. Vratio se brazilskom stilu nogometa te je uzeo dva prvenstva Brazila, kup i dvije Cope čime je zlatnim slovima upisan u povijest kluba u kojem se umirovio prošle godine s 37 na leđima. Modrić s 38. dirigira vezni red Reala.

Za Brazil je u 14 godina igranja odigrao 34 utakmice i postigao 4 gola. Osvojio je dvije Cope, a sreće nije imao ni u “selecao” jer na njegovoj poziciji igrao je čudesni Kaka.

Diego nikad nije napravio karijeru kao Luka Modrić iako su se mnogi rugali kada Ivankoviću kada je rekao da će Modrić biti bolji. Bez obzira što možda nikad nije ispunio svoj talent imao je vrlo lijepu karijeru. Da je mogao više s obzirom na talent to sigurno, ali i ovako je u Flamengu ima status idola navijača, a nema ništa važnije i bolje od toga.