Neki su priželjkivali Modrićev pad, ali Hrvat zbog posebnog motiva ne želi odustati

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Godina koja nam polako prolazi bila je itekako neobična za Luku Modrića. Najveći hrvatski nogometaš svih vremena u nju je ušao s broncom oko vrata. Još jednom svijet mu se naklonio jer je u 37. godini Hrvatsku odveo po još jednu veliku medalju na Svjetskom prvenstvu.

Posebno emotivno bilo je izbacivanje Brazila. Tada je Modrić pokazao svijetu što je on zapravo u Realu. Nakon što je Brazil ispao Luka je došao do svojih suigrača iz Reala: Rodryga, Vinciusa i Militao te ih tješio. Sam Modrić slično je prošao 2008. kada nas je Turska izbacila. On je tada protiv Brazila kao stariji suigrač došao do njih i utješio ih koliko je mogao.

U sezoni 2022./23. Modrić je skupio 52 nastupa za Real. Bio je redovit u prvih 11 te je dirigirao veznim redom. Doduše, bila je to sezona u kojoj je Real došao samo do kupa. Barcelona ih je savladala u prvenstvu, a u Ligi prvaka City koji je na kraju otišao do kraja. Pred sam kraj sezone Modrić je potpisao ugovor koji ga u Realu drži do kraja ove godine.

Neobična funkcija

Prije povratka u Madrid Modrić je još jednom pokazao svima kako se igra za Hrvatsku. S trakom na ruci odveo je Vatrene u finale Lige nacija. Bilo je tada priče da ako osvoji Ligu nacija da bi se mogao oprostiti od Vatrenih, ali zvučalo je to pomalo nevjerojatno. Nažalost, nije osvojio pa istinu nikad ne bi saznali.

U Realu ga je dočela uloga koju nikad prije nije imao. Iako mu je Ancelotti rekao da će biti mentor nitko nije očekivao da će većinu vremena sjediti na klupi te tek kada treba odmoriti nekog iz prvih 11 ulaziti u prvu postavu kao i da će dobivati zadnjih 15 minuta. Međutim, takav ja očito plan slavni Talijan smislio .

I očito sam sebe razočarao. Naime, Don Carlo u zadnje vrijeme sve više gura Modrića i vraća ga u početnu postavu. Svjestan je postao da Real s Modrićem na terenu izgleda mirnije i zrelije. Najbolji dokaz tomu je i El Clasico i veliki preokret koji je nastao nakon što je Modrić ušao.









Nije to više isti Modrić. Od 100 lopti imat će 83 točna dodavanja (ovo je samo primjer ne dio statistike). I to je i dalje odlično, ali dojam je da smo od Luke navikli 98 od 100 pa sada kada pogriješi vidimo puno češće. Bez obzira na to i takav Modrić je klasa za sebe. Ljudi često zaborave da se radi o igraču koji ima punih 38. godina.

Iniesta je tada bio u Japanu, Xavi i Zidane u Mirovini, Lampard u MLS-u. Ma nitko nije igrao na toliko velikoj razini i bio važan dio ekipe, a ne samo prolaznik. Iako je Ancelotti htio da bude samo ispomoć i čovjek koji zbog svoje karijere bude autoritet mladima očito to nije moguće.

Modrić mora igrati jer i dalje na terenu čini razliku. Onaj igrač kod kojeg je lopta svi su mirni, ali i uzbuđeni jer znaju da jednim potezom može sve promijeniti. Znaju to dobro i Ancelotti i Modrić.

Sve je strah kako će Hrvatska izgledati bez Luke, ali o tome ćemo se brinuti kada dođe vrijeme. Ali nema ništa loše u tome što ne možemo bez Luke jer i jedan veliki Real Madrid ne zna kako ćemo bez njega. Naravno, da bi bilo ljepše da smo ga odmorili protiv Latvije i Armenije, ali takva je bila situacija i morao je igrati i još jednom je dokazao svoju klasu.

Sljedeća godina možda će biti i zadnja u kojoj ćemo Modrića gledati na velikom natjecanju. Svi mu želimo posljednji veliki ples u Njemačkoj s trofejom u rukama, a onda? Dinamo, Bliski istok, SAD? Tko zna…