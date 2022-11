NEKI SU GA ZVALI IZDAJNIKOM, A SAD JE JUNAK: Ovaj biser Hrvatske puno je istrpio, ali sad je Dalićev miljenik

Autor: Dnevno.hr/ I.L

U odnosu na Rusiju najveća promjena Vatrenih vidi se na lijevom beku. Iako su Strinić i Pivarić odradili odličan turnir javnost je i dalje htjela od njih Jarnija. Mi smo zaboravili, ali Messi nije kako je Strinić zaustavio čarobnjaka, a Pivarić je odličan bio u polufinalu.

Ali oni nisu bili Rober Jarni. Zato je tu sad Borna Sosa. On je Jarni modernog doba. Brz, jak u duelu sa fantastičnim cetaršutom. Sosa je jedan od najboljih lijevih bekova svijeta i sada nam je lijevi bek od vječne boljke postao jak adut.

Drugačiji tip

Trpio je tada Sosa brojne uvrede, ali sve je izdržao i debitirao za Vatrene. U Stugarttu je ovo ljeto praktički postao legenda. Dokapetan je kluba u kojem je već petu sezonu, a ovo ljeto je mogao otići, ali je ostao kako bi pomogao klubu koji se bori za ostanak. Izgledno je da će uskoro otići jer klubu trebaju novci, a Sosa je najskuplji igrač.

On je veliki Dinamovac, a jednu od brojnih tetovaža posvetio je svom Zagrebu. Rekao je da je to napravio da nikad ne zaboravi otkuda je došao i gdje će se vratiti. Sosa nije novi Jarni on je Sosa. Drugačiji tip igrača, ali jedno je sigurno on je riješio tu famoznu ‘krizu’ na lijevom beku.

S njim i Perišićem imamo jednu od najboljih lijevih strana na svijetu, a koliko su uigrani vidjeli smo na Maksimiru protiv Danske. Sosa je prošao sve selekcije Vatrenih. Često bio i kapetan te vođa i glavni igrač na prvenstvima. Sada je red došao na najveću pozornicu. I ajde kada ga se već uspoređuje s Jarnijem neka bude dobar kao on u Francuskoj 1998., a rezultat neka bude samo za dva mjesta gore.