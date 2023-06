Neki su ga optužili za skandal u Beogradu: Zlovoljan je napustio metropolu, nije zaslužio takav tretman

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je sjajan vratar i obilježio je cijelu epohu na golu Rijeke. U oštroj konkurenciji dogurao je i do reprezentacije, što je bio za klub poput Rijeke nesvakidašnji pothvat. Nogometni gen naslijedio je od oca i strica koji su također bili nogometaši Rijeke. Rođen je u Rijecí 29. studenog 1959. godine. U pionirsku momčad Rijeke stupio je kao trinaestogodišnjak. I ovo je priča o njemu, u našem feljtonu o legendama…

Igrao je u početku na mjestu centarfora, ali se na toj poziciji nije dugo zadržao. Na jednom treningu nedostajao je vratar pa ga je Ivica Šangulin, trener pionira Rijeke, premjestio na gol. Kako je zadovoljio više se nije vraćao na mjesto centarfora. Zauvijek je ostao medu vratnicama.

Njegova karijera od tada je krenula drugim tijekom. Bio je to prijelomni trenutak, kako za mladog Maura, tako i za Rijeku. Poslije će njemu dobiti reprezentativnog vratara. Pored prirodnog talenta, imao je sreću što je imao podršku trenera Šangulina koji je vrlo brzo procijenio njegove mogućnosti.





Korijeni su presudili

Mauro Ravnić, potječe iz sportske obitelji poznate po dobrim vratarima. Njegov otac Eugen branio je u Rijeci od juniora do seniorske momčadi. Bilo je to davno, u razdoblju od 1948. do 1961. godine kada se Rijeka natjecala u Drugoj jugoslavenskoj saveznoj ligi. I Maurov stric Mario je branio u Rijeci od 1948. do 1953. godine.

Mladi i okretni Mauro branio je za sve selekcije Rijeke da bi konačno postao prvi vratar seniorske momčadi. Za prvu momčad Rijeke debitirao je u listopadu 1977. godine. Nije imao punih 18 godina. Na golu je zamijenio ozlijeđenog Radojka Avramovića. U to vrijeme u Rijeci je Avramović branio u vrhunskoj formi tako da je mladi Mauro morao dugo čekati svoju priliku.

Rijeka je, kao što je poznato, osvojila kup Jugoslavije 1978. i 1979. godine. Tijekom kup natjecanja u obje godine Mauro Ravnić je bio rezerva vrataru Avramoviću.

Kad je Avramović 1979. godine otišao u Englesku, Mauro ga je dostojno zamijenio na golu Rijeke. Odigrao je u toj prvoj sezoni 30 prvenstvenih utakmica i postao ljubimac riječke publike. Velike klupske suparnike imao je u Žaveliju i Saviću, tadašnjim dobrim vratarima Rijeke. Ipak, samoprijegornim radom Ravnić je dokazao svoju dominaciju.

Ubrzo je počeo braniti i za mladu reprezentaciju Jugoslavije. Isto tako nastupao je i za olimpijsku reprezentaciju Jugoslavije.

Mauro Ravnić nije bio parader, već racionalan vratar. Jer, rijetko se bacao na loptu, samo u nužnoj potrebi. Nije se volio isticati i prednost je davao interesu momčadi u odnosu na novinare, fotoreportere i izbirljivu publiku. Svoj stil je podredio interesima momčadi i osvajanju dragocjenih bodova. Obranio je dosta udaraca s 11 metara, jer je dobro čitao izvođače jedanaesteraca.









Dobre obrane na vratima Rijeke bile su preporuka tadašnjem izborniku reprezentacije Jugoslavije Ivici Osimu da ga pozove u reprezentaciju. Za reprezentaciju Jugoslavije branio je od 1986. do 1987. godine kao nogometaš Rijeke šest puta. Debitirao je u Splitu 29. listopada 1986. godine u kvalifikacijskoj utakmici za prvenstvo Europe protiv reprezentacije Turske. Jugoslavija je pobijedila s visokih 4:0.

Od dresa reprezentacije Jugoslavije oprostio se u Beogradu 11. studenog 1987. godine u kvalifikacijskoj utakmici za prvenstvo Europe protiv reprezentacije Engleske.









Gosti su slavili 4:1. U 46. minuti utakmice Ravnića je zamijenio Vladan Radača.

Novine su drugi dan pisale o skandalu, jer se Ravnić odmah nakon što je saznao da će biti zamijenjen obukao u civilnu odjeću, napustio svlačionicu i stadion i krenuo za Rijeku. Bio je zlovoljan, iako nije bio krivac za rane i brojne engleske golove, obrana ispred njega zaista je zakazala u svakom slučaju.

U ljeto 1988. godine nakon 403 odigrane utakmice za NK Rijeka Ravnić je odlučio da je vrijeme za promjenu sredine. Otišao je u Španjolsku i od 1988. do 1992. godine nastupa za Valladolid, a zatim je od 1992. do 1994. godine bio vratar Lliede. U sezoni 1991/92 dobio je Trofej Ricardo Zamora, nazvan po slavnom španjolskom vrataru, kao najbolji vratar lige. Završetkom igračke karijere 1994. godine započinje trenerski posao, najprije kao pomoćni trener u Valladolidu.

Pa se 1996. vraća se u Lliedu i do 1998. godine trenira mlade uzraste, a od 1998. do 2001. godine sportski je direktor kluba. U ljeto 2002. godine postaje prvi trener španjolskog trećeligaša El Prata. Od 2003.godine ponovno je trene u Lliedi. Trenirao je još i nižerazrednu momčad FC Benavent, a 2010. godine postaje trener momčadi FC ASCO.

Mauro Ravnić, odličan vratar, reprezentativac i internacionalac, nastavio je obiteljsku tradiciju na vratima Rijeke, ali je nadmašio oca Eugena i strica Marija. On je bio jedini vratar reprezentacije Jugoslavije koji je rođeni Riječanin.

Mnogi Riječani za njega i danas govore da je istinska legenda kluba s Kantride.